Bodybuilding. Ob es Understatement gewesen ist oder doch die Sorge vor dem Scheitern, kann nur Sandra Dobrunz selbst beantworten. „Wer weiß, wie ich da abschneide?“, bemerkte sie noch drei Tage vor der deutschen Meisterschaft im baden-württembergischen Wiesloch. 72 Stunden später war die Sehnderin, die für den Smash-Fitness-Park Schorndorf (ebenfalls Baden-Württemberg) startet, Deutschlands beste Bodybuilderin in der Klasse Bikini Fitness I (bis zu einer Körpergröße von 163 Zentimetern) und gewann überdies noch die Gesamtwertung gegen die Siegerinnen der Bikiniklassen II und III.

„Das ist schon das Heftigste, was bisher passiert ist“, sagt die 21-Jährige. Der Blick auf die Punktzahlen unterstreicht diese Einschätzung. Dobrunz erhielt in der ersten Runde sechs Punkte von den Kampfrichtern und lag damit sieben Zähler vor der zweitbesten Starterin, Julia Oberthuer von der Sportschule Gudensberg. Die Teilnehmerin mit den wenigsten Punkten gewinnt. Dieses fast schon perfekte Ergebnis verbesserte Dobrunz, die im Vorjahr Sechste bei der DM geworden war, in der Finalrunde sogar noch einmal, bekam fünf Punkte und siegte mit großem Abstand. „Sandra hat mit der Idealpunktzahl gewonnen“, sagte ihr Coach Alex Stampoulidis. Alle der fünf für die Wertung relevanten Kampfrichter hätten seinen Schützling auf Rang eins gewählt.

Nur eine Woche zuvor war Dobrunz bei der Europameisterschaft in Santa Susanna (Spanien) gestartet und hatte dort Platz fünf bei den Juniorinnen (bis 23 Jahre) belegt. „Die Teilnahme an der EM ist mein nächstes Ziel“, hatte sie noch vor einem Jahr gesagt. Ziel erreicht, Haken dran – was kommt denn als nächstes? Ruhe ist zumindest nicht angesagt bei der jungen Frau, die seit Kurzem dem deutschen A-Team angehört und auch beruflich 40 Stunden pro Woche in Fitnessstudios zubringt, ein duales Studium zur Fitnessökonomie absolviert. „Ich bereite mich ab sofort auf den Olympia-Amateur-Wettkampf im Juni in Málaga vor“, sagt sie. Der Sieger bekommt eine Wildcard für Profievent. „Doch ob das alles so klappt, weiß ich nicht“, sagt sie. Aber das Tiefstapeln kennt man ja schon von Sandra Dobrunz.

Von Ole Rottmann