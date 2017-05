Hannover. Für die Hockey-Teams von Hannover 78 war’s ein schwarzer Spieltag: Innerhalb von zweieinhalb Stunden war der Abstieg aus der zweiten Liga für die Herren und die Damen Gewissheit. Zweimal Remis – zu wenig, um weiter Hoffnung zu haben.

Frauen-Trainer Magnus Meyer-Tauffmann ärgerte sich über das 1:1 gegen den Bonner THV. Bei einem Ecken-Verhältnis von 8:0 hatte er mehr erwartet. Nur Linda Cobano verwandelte eine der vielen Chancen zur 1:0-Pausenführung. Der fahrlässige Umgang mit den Möglichkeiten rächte sich. Nach dem Wechsel störte Bonn früher und brachte die 78-Abwehr oft in Verlegenheit. „Bonn war in den ersten 20 Minuten nach der Pause klar besser“, gab Meyer-Tauffmann zu. Der Ausgleich war die Folge. Erst in der Schlussphase fingen sich die Hannoveranerinnen wieder, konnten aber einige aussichtsreiche Überzahlsituationen nicht nutzen.

Männer-Coach Sebastian Bruns war dagegen mit dem 1:1 gegen Schwarz-Weiß Köln zufrieden. „Wir haben noch einmal einen geilen Fight geliefert und ein Spiel abgeliefert, das Spaß gemacht hat“, meinte Bruns. Nach dem frühen Rückstand setzte Bruns in der Schlussphase alles auf eine Karte, nahm den Keeper heraus und brachte Robin Reiter als elften Feld-Spieler. Der stand in der Schlussminute goldrichtig und brachte eine Flanke noch zum Ausgleich im Tor unter.

Einen entspannten 3:1-Sieg feierten die Regionalliga-Männer des DTV Hannover gegen Sachsenwald. Fabian Heller, Gian Ley und Yannick Jendryczko schossen den DTV wieder auf Rang drei. Seinen zweiten Platz hielt der DHC Hannover, der im Topspiel gegen den nun feststehenden Meister THK Rissen ein 4:4 erkämpfte. Lukas Wehrmann schoss jeweils nach Ecken alle vier DHC-Tore.

Die DHC-Frauen gewannen 2:0 gegen Rissen. Damit wurden auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigt. Nicola von Tippelskirch und Lea Tuma trefen und sicherten den Sieg.



Von Matthias Abromeit