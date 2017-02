ESC Wedemark Scorpions verlieren 2:4 gegen Herne

Gegen den Tabellenführer der Eishockey-Oberliga haben die ESC Wedemark Scorpions am Sonntag ihr Heimspiel bis zum Schluss offen gestalten können. Für Andy Reiss war es zudem ein gelungenes Debüt: Der 30-Jährige trug sich bei seinem ersten Auftritt im ESC-Trikot in der 8. Minute prompt in die Torschützenliste ein.