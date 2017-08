Echter Härtetest für den HV Barsinghausen

Barsinghausen. Ein anspruchsvolles Programm erwartet die Männer des HV Barsinghausen am Wochenende beim Schaumburg-Cup. Die Verbandsliga-Formation von Trainer Jürgen Löffler trifft am Sonntag in der Sporthalle Waltringhausen mit dem Gastgeber HSG Schaumburg Nord (11 Uhr), der TSG Bielefeld (14.30 Uhr) und der HSG Barnstorf/Diepholz (16.55 Uhr) auf drei höherklassige Kontrahenten aus der Oberliga.

„Vor allem die Bielefelder, die sich unter anderem mit den Ex-Burgdorfern Gustav Ryddergard und Julius Hinz verstärkt haben und starke Ambitionen auf die 3. Liga haben, sind ein mehr als schwerer Brocken“, sagt HVB-Coach Jürgen Löffler, der knifflige Aufgaben für sein Team erwartet. „Wir wollen natürlich versuchen, lange mitzuhalten. Bis auf Torsten Lippert habe ich den kompletten Kader dabei“, hofft Löffler, dass seine Mannschaft mit den Aufgaben mitwächst. Der Trainer bezeichnete weitere Verstärkungen für den Rückraum als wünschenswert. „Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Allerdings gibt es eine starke Konkurrenzsituation in der Region Hannover, die Preise für Neuverpflichtungen sind extrem hoch“, sagt Löffler . Er deutete an, dass man in Barsinghausen nicht zu Abenteuern bereit sei.

Wieder im Trainingsbetrieb sind die Frauen des TuS Empelde. „Wir feilen insbesondere an einem offensiveren Deckungssystem. Ohne 3:2:1-Abwehr kann man auf Dauer nicht auskommen“, sagt die neue Trainerin Heike Krüger, die den Landesliga-Meister auf das Projekt Titelverteidigung vorbereitet. „Erster ernsthafter Praxistest wird unser eigenes Vorbereitungsturnier am 13. August sein, bis dahin sollen alle Abläufe sitzen“, so Krüger.

Einige Empelder Spielerinnen holten sich überdies Anregungen in der unmittelbaren Nachbarschaft. Das Trainingsspiel des Zweitligisten HSG Badenstedt unter der Woche gegen den Bundesligisten HSG Blomberg-Lippe ließen sich die TuS-Akteurinnen Sabrina Waldraff, Denise Csepke und Alina Feckler als Zuschauerinnen auf der Tribüne nicht entgehen.

Von Jörg Zehrfeld