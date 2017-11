Ehrung für Georg Wellnitz

Schach. Eine Auszeichnung, die der langjährige Kassierer des Vereins gerne entgegennahm, und bei dieser Gelegenheit plauderte er ein wenig über alte Zeiten. Wie er das königliche Spiel in russischer Kriegsgefangenschaft erlernte. Als Wellnitz 1948 aus Ostpreußen in die Deisterstadt kam, wohin die Mutter schon 1945 übergesiedelt war, bekam der Jubilar irgendwie mit, dass in Barsinghausen Schach gespielt wurde. Er zählte nicht zu den Gründern, erinnert sich aber bestens an die Namensgebung des Vereins. „Eigentlich sollten wir Schachclub heißen, aber irgendjemand war gegen eine solch amerikanische Bezeichnung.“ 1949 gehörte Wellnitz dann zur ersten für Punktspiele gemeldeten Mannschaft. „Weil ich das Spiel in Russland gelernt hatte, wusste ich ja Bescheid“, sagt Wellnitz mit seinem trockenen Humor.

„Ich war keine Koryphäe“

Die Nachkriegsjahre waren keine einfache Zeit. „Wir hatten oft Mühe, die Mannschaft voll zu bekommen“, blickt Wellnitz zurück. Nicht vergessen sind die Kämpfe gegen den damaligen Behindertenschachklub in Hannover. „Die haben mit dem Mund gezogen, waren aber verdammt stark.“ Über sein eigenes Können am Brett spricht er noch heute mit wohltuender Bescheidenheit: „Ich war keine Koryphäe.“ Schach machte einfach Spaß.

Der Steuerbevollmächtigte war auch in anderen Sportarten aktiv. „Ich war Büromensch, und beim Schach habe ich ja auch gesessen“, sagt Wellnitz und lacht. Das missfiel offensichtlich der Ehefrau. So legte er regelmäßig das Sportabzeichen ab, spielte Faustball und Tischtennis, seine zweite große Leidenschaft. Auf seine Initiative gab es übrigens viele Jahre ein Schachturnier in der Tischtennissparte, für die Wellnitz mit 65 Jahren noch Punktspiele absolvierte. „Die haben mich immer angerufen, und so war ich immer dabei.“ Noch heute sitzt ihm der Schalk im Nacken: „Im Tanzverein war ich auch. Musste meiner Frau ja etwas bieten.“

Interessiert am Vereinsleben

Weil die Augen schlechter geworden sind „und Autofahren nicht mehr geht“, besucht Georg Wellnitz seit einigen Jahren zwar nicht mehr die Spielabende, verfolgt aber immer noch mit großem Interesse das Vereinsgeschehen. „Ich staune, dass es so aufwärtsgeht mit dem Schach.“ Damit das bleibt, überreichte der Jubilar – natürlich – eine kleine Spende und versprach: „Ich werde den Verein immer in Erinnerung behalten.“

Von Uwe Serreck