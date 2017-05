Hannover. Die Jugend ist aktuell eine Bootslänge voraus. Frauke Hundeling und Carlotta Nwajide vom DRC Hannover, beide erst 21 Jahre alt, sind für die Ruder-Europameisterschaften im tschechischen Racice nominiert worden – Hundeling im Doppelvierer und Nwajide im Doppelzweier. Das Duo hat in den nationalen Qualifikationsregatten überzeugt. Und es will zu Beginn des nächsten olympischen Zyklus Richtung Tokio 2020 durchstarten. „Ich hoffe natürlich, dass es keine Eintagsfliege bleibt“, sagte Hundeling vor ihrem EM-Debüt bei den Erwachsenen.

Die Polizeischülerin und Kollegin Nwajide, Geografiestudentin in Hannover, haben in Tschechien einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: Auch Trainingspartnerin Marie-Cathérine Arnold vom HRC Hannover reist mit, als Ersatzfrau im Skull-Bereich, dem Rudern mit zwei Blättern. Die 25-Jährige wurde durch Krankheiten im Training zurückgeworfen und schnitt in den Ausscheidungen nicht so gut ab wie die DRC-Ruderinnen. Sie hat aber internationale Erfahrung als zweimalige Europameisterin im Doppelvierer und Olympiasiebte im Doppelzweier. „Ich trage die Trinkflaschen hin und her“, sagte Arnold lächelnd. Sie kommt nur dann zum Einsatz, wenn eine Teamkollegin nicht einsatzfähig ist. „Das wünscht man natürlich niemandem“, ergänzte die Sportlerin vom HRC.

Hundeling, Nwajide und Arnold stehen für Frauen-Power aus Hannover an den Ruderblättern. Eine derart starke Trainingsgruppe gibt es in ganz Deutschland nicht. „Gerade für Frauke und Carlotta war es in den vergangenen Jahren ein Vorteil, die Einheiten mit Marie zusammen bestreiten zu können“, sagte Thorsten Zimmer, der Heimtrainer des Trios. Arnold war 2015 und 2016 die stärkste deutsche Skullerin. „Da hatten sie einen Anhaltspunkt auf dem Wasser, wie es um die eigene Form steht.“ Und die drei Nationalmannschaftsruderinnen trainieren in Hannover auch mit Männern zusammen. „Da können wir allerdings nicht mithalten, die sind deutlich schneller“, sagte Arnold.

Eine Medaille erwartet von Hundeling und Nwajide keiner. „Es ist schwierig mit Prognosen“, sagten die beiden EM-Starterinnen. „In den meisten Konkurrenzbooten hat es ja eine Art Generationswechsel gegeben.“ Am deutlichsten ist das im Deutschen Ruderverband an der Besetzung des Doppelvierers abzulesen, in dem Hundeling zusammen Daniela Schultze, Charlotte Reinhardt und Frieda Hämmerling fährt. Im Vorjahr saßen vier andere Sportlerinnen in dem Boot, das in Rio Olympia-Gold gewann. Daher wäre es vermessen, von der neu formierten Crew zu erwarten, dass es nahtlos mit den Titeln weitergeht. „Ins Finale wollen wir aber schon kommen“, sagte Hundeling.

Nwajide ist im Doppelzweier mit Julia Leiding am Start. „Wir sind vor fünf Jahren schon einmal zusammen gefahren“, sagte die Hannoveranerin, die sich in dieser Bootsklasse sehr wohlfühlt. „Ich fahre super gern im Zweier“, sagte sie. Erstes Ziel ist auch für sie der Endlauf. Dabei könnten Nwajides „herausragende kämpferische Qualitäten“ (Trainer Zimmer) helfen.

Ein gutes Abschneiden in Tschechien würde Hundeling und Nwajide auch einen Vorteil im Kampf um die WM-Fahrkarten bringen. Diese Titelkämpfe finden in Sarasota im US-Bundesstaat Florida (24. September bis 1. Oktober) statt. Und für diesen Wettkampf will sich auch Arnold wieder empfehlen. „Es ist zwar stressig, mein Masterstudium in Kiel und das Training miteinander zu verbinden“, sagte sie. Doch sie behält Tokio 2020 im Blick. Es könnte sein, dass die Hannoveranerinnen schon bald noch deutlicher das Ruder übernehmen.

Von Carsten Schmidt