Hannover. Dieser Wurf ist schwierig. „Très difficile“, sagt Philippe Quintais, nimmt eine Boule-Kugel zur Hand und zeigt, wie es funktioniert. „Comme ca!“ Einige Sportler nicken, machen es in dieser Trainingseinheit dem Experten nach – und als die Kugel am sogenannten Schweinchen landet, gibt es ein Lob von Quintais. „Oui, très bien“, sagt er lächelnd.

Es hat einen Grund, warum auf der Anlage des FC Schwalbe Döhren viel Französisch gesprochen wird. Rund um das 24. Boule-Turnier des Vereins steht Philippe Quintais im Mittelpunkt. Der Franzose ist in dieser Sportart 14-facher Weltmeister. „Und weil unsere Abteilung in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag feiert, wollten wir zu diesem Jubiläum unser Turnier mit diesem Stargast aufwerten“, sagt Annette Siebert aus dem Vorstand der Boule-Abteilung. Im vergangenen Jahr habe man Quintais bei einem Turnier kennengelernt, im Februar erfolgte dann die Zusage.

Sport auf hohem Niveau

Am Sonnabend spielte Quintais zusammen mit seinem Partner Alban Gambert, selbst französischer Meister im Mixed gemeinsam mit seiner Freundin Johanns Gomes, das Turnier auf der Schwalbe-Anlage. Am Sonntag folgten dann mehrere Trainingseinheiten mit den Mitgliedern des FC Schwalbe sowie von anderen Vereinen – eine Übungsstunde mit dem Weltmeister konnte man vorab für 30 Euro pro Person buchen.

Wer ist eigentlich dieser Quintais, wegen dem sie fast alle gekommen sind? Dass der 49-Jährige keine Ausdauersportart betreibt, sieht man auf dem ersten Blick. Er trägt ein kleines Bäuchlein vor sich her, wirkt in seiner ganzen Art recht entspannt und gemütlich. „Der Sport findet auf seinem sehr hohen Niveau statt. Früher habe ich zehn Stunden pro Woche trainiert, mittlerweile ist es aber deutlich weniger geworden“, sagt Quintais und lacht. Auch wenn Petanque in Frankreich sehr populär ist – als Profi betreibt er den Nationalsport seines Heimatlandes nicht.

Alles auf Amateurbasis

„Nein, das findet auf Amateurbasis statt. Ich habe aber Sponsoren, die mich unterstützen“, sagt Quintais. Dennoch verdient er mit Petanque seinen Lebensunterhalt. Er verkauft in seiner Heimat Chartres, südwestlich von Paris gelegen, Bekleidung und Ausrüstung. Turniere mit Antrittsgeld wie jetzt in Hannover kommen hinzu, dazu die Prämien auf großen Championaten.

In Deutschland hat er schon oft an Wettkämpfen teilgenommen. „Zum ersten Mal 1996 in Lübeck“, erinnert er sich. Mit dem Sport selbst habe er sehr früh angefangen. „Mir hat es gleich gefallen. Außerdem reizt es mich noch heute, einen Sport in der Natur betreiben zu können.“

Und was muss ein guter Petanque-Spieler mitbringen? „Konzentration und Präzision – und man sollte das Spielfeld gut lesen können“, sagt Quintais und fügt mit einem Augenzwinkern nach seinen Trainingsstunden hinzu: „Die Spieler hier in Hannover haben das alle schon sehr gut gemacht und wurden immer besser.“

Von Stephan Hartung