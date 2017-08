Ein Weltstar für den Burgdorfer Handball-Nachwuchs

Handball. Die A-Junioren der TSV Burgdorf sind in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Spielzeit eingestiegen. Nach dem Abgang von Roi Sánchez nach Barcelona herrschte lange Zeit Unklarheit, wer das Traineramt übenehmen würde. Seit Ende Juli ist das Rätselraten nun zu Ende, an der Seitenlinie gibt fortan Iker Romero die Richtung vor. Als Assistent von Carlos Ortega ist er zudem Co-Trainer des Bundesligisten der TSV Hannover-Burgdorf, wie es Sánchez seinerzeit auch war.

Der 37-jährige Spanier ist ein absoluter Weltstar im Handball. Er bestritt genau 200 Länderspiele (753 Tore) für sein Heimatland, wurde unter anderem 2005 Weltmeister, holte 2008 olympisches Silber. Mit dem FC Barcelona wurde er nicht nur zweimal spanischer Meister, sondern auch Champions-League-Sieger (2005 und 2011). Zuletzt war er bei den Füchsen Berlin aktiv, für die er in 93 Bundesligaeinsätzen 212 Tore warf. Vor zwei Jahren beendete er seine aktive Laufbahn und hat seitdem an seinem Trainerschein in Spanien gearbeitet. Verheiratet ist Romero mit der deutschen Nationalspielerin Laura Steinbach (116 Länderspiele).

Zunächst gibt es zwei Nahziele

Mit seiner großen Erfahrung soll der Spanier nun dazu beitragen, dass der Burgdorfer Nachwuchs seine gute Rolle im deutschen Handball fortsetzen kann. „Ich arbeite sehr gern mit jungen Leuten“, sagt der 37-Jährige. „Natürlich will man immer gewinnen, aber es ist nicht das Wichtigste. Für mich ist entscheidend, dass sich die Jungs am Ende der Saison verbessert haben. Nach dem zweiten Jahr soll noch eine Steigerung her, um sie nach drei Jahren auf die Bundesliga vorzubereiten.“

Einen ersten Eindruck hat er von seiner neuen Mannschaft bereits bekommen: „Alle sind mit sehr viel Ehrgeiz dabei. Man sieht, dass sie wollen“, sagt Romero. Bis zum Bundesliga-Start am Sonntag, 10. September, gegen Bayer Dormagen sind es noch vier Wochen. Zeit, die Romero zusammen mit dem neuen Co-Trainer Robin Kothe nutzen will, um einerseits den endgültigen Kader festzulegen und diesem andererseits seine Spielphilosophie zu vermitteln. Schließlich sollen vom Nachwuchs bis zur Bundesliga-Mannschaft die gleichen Systeme gespielt werden.

Drei bleiben, drei kommen

Das Gesicht der Burgdorfer A-Junioren hat sich nicht nur auf der Trainerbank verändert. Mit Ablauf der letzten Spielzeit, die mit der Halbfinalteilnahme bei der deutschen Meisterschaft endete, sind gleich neun Spieler in den Erwachsenenbereich gewechselt. Verblieben sind mit Lukas Range, Bastian Weiss und Torwart Felix Wernlein lediglich drei Aktive. Neben vielen Spielern, die von den B-Junioren aufgerückt sind, konnten mit Joel Wunsch (HC Bremen), Julius Bausch (HSG Heidmark) und Joel Wolf (TSV Anderten) drei Neuzugänge vorgestellt werden.

Zur Vorbereitung bestreitet die TSV am 20. August in Minden und am 2./3. September beim Eulencup in Tarp zwei Turniere. Das Testspiel beim Männer-Verbandsligisten TuS Vinnhorst gewannen die Burgdorfer mit 29:27. Veit Mävers (9) und Thorben Borcholte (5) glänzten als beste Torschützen.

Von Volker Klein