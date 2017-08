Ein deutsches Duo triumphiert

Hannover. Achim Burkhart und sein Schrittmacher Christian Ertel sind die ersten deutschen Titelträger in der langjährigen Geschichte der Derny-Europameisterschaften. Auf der Radrennbahn in Wülfel setzte sich das Gespann aus Oberhausen nach einem packenden Rennen in 43:27 Minuten für die 40 Kilometer am Ende knapp gegen das Duo Christoph Schweizer/Christian Dippel (Sauerland) durch.

Der italienische Topfavorit auf den kontinentalen Titel, Riccardo Minali, sicherte sich den Bronzeplatz vor dem dritten deutschen Team, Justin Wolf mit Schrittmacherlegende Peter Bäuerlein, und verhinderte somit den kompletten Triumph der Gastgeber.

„Es war vom Startschuss weg ein unfassbar schnelles und hart umkämpftes Rennen“, schwärmte Organisator Reinhard Kramer. „Die Jungs haben sich vom ersten Kilometer an nichts geschenkt.“ Schon nach nur 20 Runden hatten sich fünf Teams vom Rest des Feldes absetzen und eine Vorentscheidung einläuten können.

Auf den letzten Kilometern spitzte sich dann der Zweikampf zwischen dem deutschen Meister Burkhart und Minali zu, wobei der Italiener seinen zahlreichen Attacken nach einer kurzen Rennunterbrechung zu Beginn der Schlussphase Tribut zollen musste und kurzfristig den Anschluss an seinen Schrittmacher Cordiano Dagnoni verlor. Ein Patzer, den Schweizer konsequent ausnutzte und sich den Vizetitel sichern konnte.

„Auf diesen Erfolg haben wir jahrelang hingearbeitet“, sagte Derny-Bundestrainer Mario Vonhof hochzufrieden: „Das erste Mal überhaupt der Titel – und dann noch ein Doppelsieg. Das ist der Hammer. Unsere Taktik ist voll und ganz aufgegangen, und das Ergebnis auch noch vor heimischen Publikum erzielen zu können, ist etwas ganz Besonderes.“

Auch der neue Champion war begeistert. „Im Gegensatz zu den anderen habe ich die Unterbrechung ganz gut weggesteckt und sofort wieder meinen Rhythmus gefunden“, erklärte Burkhart und fügte an: „Ich finde es zutiefst bedauerlich, dass es künftig auf dieser Bahn wohl keine Rennen mehr geben wird. Ich bin hier immer super zurechtgekommen und liebe diese etwas längeren Ovale.“

Die traditionsreiche Kult-Sportstätte ist in die Jahre gekommen. Sie wird nach dem Ende dieser Saison den Rennbetrieb wohl endgültig einstellen müssen.

Von Michael Kramer