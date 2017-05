Hannover. Das Saisonfinale hätten sich die Zweitliga-Handballerinnen der HSG Hannover-Badenstedt nicht besser denken können. Mit dem 25:24 (13:8)-Sieg gegen die TG Nürtingen setzte der Aufsteiger das i-Tüpfelchen.

Und nach dem Spiel wurde es sentimental in der Sporthalle am Salzweg: Der Sportliche Leiter Bernd Schröder verabschiedete Dominika Tvrdonova, Bogna Dybul, Saskia Rast, Leonie Neuendorf und Marnie Schierholz. Dybul, die ihrem Lebensgefährten, dem 96-Stürmer Artur Sobiech, zu einem neuen Verein folgt und Rast konnten die Tränen nicht zurückhalten. „Ich bin total traurig und kann mir nicht vorstellen, die Mädels nicht mehr zu sehen“, sagte Rast, die für ein Jahr nach Kanada geht. Auch Neuendorf (Praktikum in Kolumbien) rang um Fassung: „Es sind so viele Momente, die gerade durch den Kopf gehen.“

Rast und Neuendorf zählen wie Marnie Schierholz zum „goldenen Jahrgang“, der 2012 Deutscher B-Jugend-Meister wurde. Wie damals gegen die SG Kappelwindeck wurde Badenstedts Torhüterin mit ihren Paraden zur Matchwinnerin. Nach einer 17:11-Führung (36.) hatte Nürtingen auf 22:23 (53.) verkürzt. Mit sensationellen Reflexen verhinderte Schierholz zweimal den Ausgleich und wurde mit „Marnie, Marnie“-Sprechchören gefeiert. Isabelle Dölle und Jana Pollmer gelangen dann die erlösenden Treffer. „Wir machen das ganz bewusst spannend für die Presse“, feixte Trainer Roland Friebe nach dem Spiel, um sogleich ernst zu werden: „Unsere Abwehr hat Nürtingen zermürbt.“

Von der ersten Sekunde waren die Gastgeber aus Badenstedt heiß auf den Sieg. Mit unglaublicher Leidenschaft wurde in der Abwehr gekämpft. Allein die Chancenverwertung war fahrlässig. Erst der vierte Tempogegenstoß saß: Rast vollendete zum 10:5 (21.). Mit dem schönsten Tor des Tages erhöhte Neuendorf nach einem Traumanspiel von Dybul nur Sekunden spätre auf 11:5. Nürtingens Torhüterin tobte, und 280 HSG Fans standen schon zur Pause auf ihren Plätzen.

Obwohl nach dem Wechsel die Konzentration schwand, mochte sich Friebe in der Pressekonferenz nicht lange mit einer Analyse aufhalten. „Jetzt wollen wir feiern.“ Auch da liefen die Mannschaft zu Höchstform auf. Erst mit lautstarken Gesängen in der Kabine und später beim Werfen auf Bierbecher vor der Halle. Da flossen noch einmal Tränen – dieses Mal vor Freude.

Von Uwe Serreck