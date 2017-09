Eine Reise ins Unbekannte für den HV Barsinghausen

Barsinghausen. Zum Auftakt der Männer -Verbandsliga heißt es Absteiger gegen Aufsteiger: Der HV Barsinghausen gastiert am Sonntag (15 Uhr) beim MTV Embsen – und für Jürgen Löffler wird es zu einer Premiere kommen. „Das ist eine der wenigen Sporthallen, die ich in Niedersachsen noch nicht kenne. Wir werden uns dennoch hoffentlich vom Neuling, der aus der Landesliga Lüneburg aufgestiegen ist, nicht überraschen lassen“, sagt der Trainer.

Er hofft, dass es für sein Team eine erfolgreiche Fahrt ins Blaue wird, es aber kein blaues Wunder erleben muss. Die Gastgeber gewannen jüngst das Vorbereitungsturnier des TuS Empelde durch einen knappen Sieg gegen den Landesligisten TSV Anderten II, Rückschlüsse über die Spielstärke lassen sich daraus aber kaum ziehen. Laut Presseberichten hat sich der MTV bis zuletzt erfolgreich um Verstärkungen bemüht, der oberligaerfahrene Kader des HVB wird mit Sicherheit auf harte Gegenwehr stoßen. Bis auf die verhinderten Außenspieler Dennis Moritz und Alexander Krüger hat Löffler nahezu seinen kompletten Kader dabei.

Der erste Saisonauftritt in der Regionsoberliga für die Reserve des HVB steigt am Sonntag (17 Uhr) vor heimischer Kulisse gegen die HSG Herrenhausen/Stöcken II. „Die Vorbereitungsphase war okay. Klar ist allerdings auch, dass wir nach den Abgängen von Lukas Müller und Jason Konitz in die erste Herren sowie dem verletzungsbedingten Ausfall von Joel Bargmann neu zusammenwachsen müssen. Herrenhausen ist da gleich zum Start schon ein Prüfstein“, sagt Coach Benjamin Köhler.

Einen gnadenlosen Spielplan hält das Wochenende für den TuS Empelde bereit. Die Lila-Weißen haben am Sonnabend (18.30 Uhr) den TSV Neustadt zu Gast und müssen bereits am Sonntag (17.15 Uhr) beim Garbsener SC erneut aufs Parkett. „Alexander Meyer ist wieder dabei, fehlen werden aber vermutlich Torben Richter und Martin Schwarz“, sagt Trainer Maik Hoffmann. Die Neustädter kommen mit der Empfehlung an die Barbarastraße, dem starken Garbsener SC am vergangenen Wochenende eine 36:27-Abreibung verpasst zu haben.

Ohne Joana und Johanna

Bei den Frauen des HV Barsinghausen sieht es vor dem Landesliga-Duell mit dem TuS Altwarmbüchen am Sonnabend um 18 Uhr in der Glück-Auf-Halle in punkto Personal nicht rosig aus. „Joana Radke und Johanna Baumgarten stehen nicht zur Verfügung, Marleen Freier wird verletzungsbedingt in diesem Jahr wohl nicht mehr zurückkehren“, sagt Trainer Löffler, der mit lediglich einer Auswechselspielerin planen muss. Besucher des Spiels sollten berücksichtigen, dass in unmittelbarer Nähe am Rathaus eine Stunde vor dem Spiel der 5000- wie auch der 10 000-Meter-Lauf von „Barsinghausen läuft“ gestartet werden.

Der Meister scharrt schon mit den Hufen: Der TuS Empelde startet am Sonntag (15 Uhr) beim Oberliga-Absteiger HSG Hannover-West in die neue Spielzeit. „Gerade nach den gezeigten Leistungen in der Vorbereitung gegen gleichwertige Gegner kann die Saison jetzt wirklich kommen“, ist Trainerin Heike Krüger die Vorfreude anzumerken. Die Hannoveranerinnen stiegen als Drittletzter etwas unglücklich ab. Eine Herausforderung dürfte es für den TuS demnach werden, zumal Thea Reinkens zum Auftakt noch nicht zur Verfügung steht.

Nach dem verpatzten Auftritt gegen den Aufsteiger SJB Binnen bekommt es die Reserve der Lila-Weißen am Sonnabend (16.30 Uhr) erneut mit einem Regionsoberliga-Neuling zu tun. Der an der Barbarastraße antretende TSV Neustadt bezwang zum Start rotzfrech den Garbsener SC mit 21:14. Die zuletzt von Trainerin Silke Fanslau vermisste Aggressivität könnte den Empelderinnen zum ersten Saisonsieg verhelfen.

Von Jörg Zehrfeld