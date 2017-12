Eine große Liebesgeschichte mit Olympia-Held Toba und seiner Freundin

Hannover. Die Rhythmische Sportgymnastin hatte sich nach Olympia 2016 eigentlich sowohl aus der Nationalmannschaft als auch vom Leistungssport verabschiedet und ein duales Studium zur Sportbusiness-Managerin begonnen, aber „die Aussicht, mit Andreas zusammen aufzutreten, hat mich schnell vom Angebot überzeugt“.

So sind die 21-Jährige und ihr sechs Jahre älterer Freund die Stars von „Aura“, der 31. Tournee des Feuerwerks der Turnkunst, und Regisseurin Heidi Aguilar schwärmt schon vor der ersten von 32 Vorstellungen in 20 verschiedenen Städten und neun Bundesländern: „Wenn ich sagen soll, worauf ich mich ganz besonders freue, sind das schon die beiden. Das ist schon was wirklich Besonderes.“

Nicht nur um das Pauschenpferd he­rum wird Potapova mit ihrem Band tanzen, „ich gehe auch aufs Gerät“, sagt die zierliche Weltklasse-Sportgymnastin (1,66 Meter, 47 Kilogramm). Was ge­nau die beiden zeigen, „wird nicht verraten“, so die gebürtige Berlinerin lachend, „aber eigentlich erzählen wir unsere Liebesgeschichte“. Die Silvester 2015 bei einer Privatparty in Berlin be­gann.

Potapova tritt dabei unter erschwerten Bedingungen an, denn „unser Feuerwerk erreicht lichttechnisch neue Dimensionen“, erklärt Wolfram Wehr-Reinhold, seit 1994 Produktionsleiter von Europas größter Turnshow, die nur in den größten Hallen Deutschlands gastiert und von 200 000 Karten schon 175 000 verkauft hat. Tracking ist das Schlagwort. Bei der hochmodernen Lichtsteuerung zeichnen In­frarotkameras die Bewegungen der Künstler auf und projizieren sie simultan auf die Bodenfläche oder durchsichtige Gaze-Wände, die vor den Tribünen heruntergelassen werden.

„Bei den Nummern, bei denen wir das System einsetzen, heißt das, die Künstler stehen im Dunklen und agieren im Blindflug“, sagt Regisseurin Aguilar. Für die Zuschauer allerdings „ergeben sich fantastische Effekte“, verspricht Wehr-Reinhold.

Viermal sind Toba und/oder Potapova im Programm zu sehen, darüber hinaus gibt es 14 andere Nummern mit Turnern und Artisten von Dänemark bis Kolumbien, von der Schweiz bis Russland. „Aura, das ist ja die Ausstrahlung einer Person. Und wir werden jeden unserer Künstler zum Leuchten bringen“, sagt Aguilar, „mit Eleganz und Gefühl.“

Das wollen auch Toba und Potapova transportieren, natürlich vor allem in ihrer Heimatstadt.

