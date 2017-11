Emoionen im Doppelpack

Es läuft bei den Wasserballern von Waspo – und das im Doppelpack. Sowohl die Männer als auch die Frauen erledigten ihre Pflichtaufgaben in der Bundesliga, siegten und bleiben an der Tabellenspitze. Bitter lief’s dafür am Wochenende für die White-Sharks-Männer: Der erste Sieg blieb aus, sie dümpeln nach zwei neuen Pleiten weiter als Schlusslicht herum.