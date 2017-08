Engelbracht mit dem Doppelvierer im Halbfinale der U-19-WM

Velber. Wenn am Sonnabend, 5. August in Litauen die Halbfinals im Doppelvierer über die Bahnen gehen, dann sitzt auch Malte Engelbracht aus Velber mit im Boot. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass das deutsche Quartett ins Finale der Junioren-WM einziehen wird.

Die Fakten vorneweg: 742 Aktive aus 59 Nationen sind bei der U-19-Junioren-WM am Start – ein Rekord. 56 Athleten des Deutschen Ruderverbandes haben die Reise angetreten. Der deutsche Nachwuchs ist in sämtlichen 13 Bootsklassen vertreten. Austragungsort der Titelkämpfe ist der Lake Galve, eine wunderschöne Naturstrecke in Trakai nahe der Hauptstadt Vilnius.

Der 18-jährige Engelbracht vom Deutschen Ruderclub von 1884 aus Hannover ist durchaus ein Routinier auf internationalen Gewässern. Für Deutschland hat er im Junioren-Doppelvierer im vergangenen Jahr Silber bei EM und WM gewonnen. Im Mai holte er in Krefeld bei der Junioren-EM erneut Silber. Und nun ist die vierte internationale Medaille in Reichweite.

Drei Mann sind neu in diesem erfolgreichen Boot: Jan Häseler (RK am Wannsee), Klas Ole Lass (RC Potsdam) und Tassilo von Müller (RK am Baldeneysee). Allein Engelbracht ist schon 2016 dabei gewesen, allerdings am Bug. Jetzt sitzt er am Schlag, sprich: ganz vorn – als Taktgeber. Kurz vor der WM ist der Doppelvierer noch einmal umbesetzt worden – und hat seine „Feuertaufe“ mit dem Sieg im Vorlauf bravourös bestanden. Die neuformierte Crew gewann im Schlussspurt knapp vor dem Quartett aus Dänemark. „Ich war mit dem Rennen und dem Ergebnis zufrieden“, kommentierte der Velberaner gewohnt verhalten. „Da ist noch Steigerungspotenzial“, fügte er prompt allerdings ein „aber“ hinzu. Etwas nervös seien sie gestartet, auf den ersten 1000 Metern habe es Abstimmungsprobleme gegeben. Das soll im Halbfinale besser laufen.

18 Teams sind in der Konkurrenz an den Start gegangen. Die beiden Erstplatzierten der drei Vorläufe zogen direkt ins Semifinale ein, sechs weitere Boote nahmen den Umweg über die Hoffnungsläufe. Der erklärte Favorit und amtierende Europameister aus der Schweiz glänzte mit der schnellsten Vorlaufzeit, auch Großbritannien und Italien trumpften auf. Die Zeiten aus den unterschiedlichen Läufen sind auf einer Naturstrecke indes nicht vergleichbar, weil die Bedingungen ständig wechseln. Doch ist eines klar: Die Nationen sind leistungsmäßig enger zusammengerückt. „Den Weg ins Finale müssen wir uns hart erarbeiten“, weiß Engelbracht.

Wichtig sei, vom Start weg gut in Tritt zu kommen. Die jeweils drei besten Boote aus den beiden Halbfinals tragen tags darauf das Finale aus. Der technisch versierte Engelbracht und seine Crew legen sich mit aller Kraft ins Zeug, um Schlag für Schlag einer Medaille näherzukommen.

