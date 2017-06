Hannover. Leistungssportkarrieren enden auch im stillen Kämmerlein – wie beim hannoverschen Schwimmer Markus Gierke. „Ich hatte im Oktober eine generelle Zusage, dass ich in den Bundeskader aufgenommen werde“, sagte der 25-Jährige, der 2014 und 2015 dreimal deutscher Meister auf den Schmetterlingsdistanzen war.

Doch Gierke wurde vom Deutschen Schwimm-Verband (DSV) sowohl über die finanzielle Unterstützung im Unklaren gelassen als auch über den künftigen Trainingsort. Daraufhin zog er die Konsequenzen und entschloss sich im Januar, keinen Hochleistungssport mehr zu treiben.

„Ich hatte das Gefühl, niemand kümmert sich um mich. Die Motivation war auf dem Tiefpunkt“, sagte er und ergänzte: „Entweder mache ich etwas ganz oder gar nicht.“ Er meldete sich ordnungsgemäß beim DSV und bei der Nationalen Doping-Agentur ab. „Zwei Tage später schon war ich aus den Kaderlisten gestrichen.“ Für Sentimentalitäten gibt es im Leistungssport keinen Platz.

Unsicherheit wegen Kürzungen

Gierke will dem DSV und Cheftrainer Henning Lambertz aber nicht den Schwarzen Peter zuschieben. „Die Unsicherheiten hingen auch mit der Spitzensportreform zusammen“, sagte der Hannoveraner. „Der Verband hat keine Medaille aus Rio de Janeiro mitgebracht und muss jetzt mit Kürzungen rechnen“, sagte der zurückgetretene Sportler. Gierke fragt sich aber, wie mit weniger Geld nun bessere Ergebnisse erzählt werden sollen. „Ein Schwimmer verdient schon jetzt hierzulande bei Weitem nicht genug, um seinen Lebensunterhalt allein finanzieren zu können“, sagte der Hannoveraner. Und Abschmelzen der Förderung könne auch zu Streichungen von Trainerstellen, Internatsplätzen und damit einem unaufhaltsamen Abwärtssog bei der Talentförderung führen.

Gierke, der aus Rodenberg im Schaumburger Land stammt, begann mit dem Leistungssport als 17-Jähriger und hatte Unterstützung nicht nur in finanzieller Hinsicht. Die ersten Weichen half Manfred Thiesmann mit zu stellen. Der frühere Bundestrainer, damals kurzzeitig am Stützpunkt Hannover tätig, riet Gierke, sich als Sportsoldat zu verpflichten. Es folgte 2011 der erste Karrierehöhepunkt, der Start bei der Militär-WM in Rio de Janeiro.

Da bekam der Hannoveraner erstmals eine Ahnung, dass es mehrere Maße im Spitzensport gibt. „Ich bin strikt gegen Doping, und mir ist auch nie etwas angeboten worden“, sagte Gierke. „Auf der anderen Seite müssen wir Schwimmer Normen für internationale Meisterschaften erfüllen, die sich an einem Endlaufplatz orientieren.“ Das heißt: Man muss sich an Sportlern aus weniger stringenten Kontrollsystemen messen lassen. Bei jenem Wettkampf in Rio war es Trainern sogar möglich, sich im Dopingkontrollbereich aufzuhalten.

Vorbild Bremer, Seehafer hilft

Gierke hat sich dennoch mit zwölf bis 14 Trainingseinheiten pro Woche internationale Starts gesichert – er war 2014 14. bei der Kurzbahn-WM in Doha/Katar und 2015 Sechster bei der Kurzbahn-EM in Netanja/Israel jeweils über 200 Meter Schmetterling. Der Hannoveraner hält auf dieser Distanz den Niedersachsenrekord mit 1:57,30 Minuten – Vorgänger in der Liste war Chris-Carol Bremer aus Seelze, der in den Neunzigerjahren drei Bronzemedaillen bei Welt- und Europameisterschaften über 200 Meter Schmetterling gewann. „Mein Vorbild“, sagte Gierke. „Ich habe für die SSG Nord Calenberg, für die Chris-Carol geschwommen ist, meine ersten Wettkämpfe bestritten.“

Viel zu verdanken hat der Hannoveraner Karsten Seehafer, dem Wasserballtrainer von Waspo 98. „Er hat mir eine kaufmännische Ausbildung in seiner Firma Hanomag Lohnhärterei ermöglicht“, erzählte er. „In diesem Rahmen bekam ich quasi einen Firmenwagen gestellt, das gesparte Geld half mir, eine eigene Wohunng zu beziehen.“

Seehafer ermöglichte Gierke auch eine Anschlussbeschäftigung im Winter 2015/2016 nach dem Ende der Lehre, damit sich dieser auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele vorbereiten konnte. Mit der Teilnahme klappte es aus zweierlei Gründen nicht. „Ich war zu nervös und habe mich noch nie so schlecht vor einem Rennen gefühlt“, sagte Gierke, der aber eigentlich auch keine Chance hatte. Die DSV-Norm war mit 1:56,24 Minuten noch einmal eine Sekunde schneller als die Bestzeit des Hannoveraners. Geschafft hat diese Leistung bisher nur ein einziger Deutscher: der legendäre Michael Groß.

Gierke stellt jetzt die Weichen für das Leben nach dem Spitzensport. Er studiert Wirtschaftswissenschaften in Hannover. Und er arbeitet Teilzeit im Unternehmen des W98-Präsidenten Michael Nölke. Der einstige Topsportler ist dem Verein auch anderweitig treu geblieben. Gierke schwimmt drei- bis viermal die Woche in der Masters-Gruppe mit. „Ich muss abtrainieren, ich habe ein Sportlerherz. Würde ich von heute auf morgen nichts mehr machen, dann habe ich ein sehr hohes Infarktrisiko“, sagte er.

Leistungssport hat viel gegeben

Bei den deutschen Meisterschaften in Berlin, die am Donnerstag beginnen, tritt er noch einmal in den Clubstaffeln an und wird auch einige Einzelrennen bestreiten – aber nicht mehr über die kräftezehrenden 200 Meter Schmetterling.

In diesem Abschied auf Raten steckt auch eine Portion Zufriedenheit. „Der Leistungssport hat mir viel gegeben – Disziplin, Teamfähigkeit und Selbstständigkeit. Ich bereue nicht, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe.“

Von Carsten Schmidt