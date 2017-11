Es geht um viel mehr als zwei Punkte

Handball. Ein Spiel wie jedes andere auch? Mitnichten! Wenn am Freitag die Reserve der TSV Burdgorf ihren Nachbarn Handball Hannover-Burgwedel empfängt, dann geht es um viel mehr als zwei Punkte. Und doch sind es eben diese beiden Zähler, auf die es für beide im Abstiegskampf in der 3. Liga Nord ankommt. Ein Widerspruch? Die Spieler werden den Beweis antreten, sobald um 20 Uhr das Derby in der Halle an der Grünewaldstraße angepfiffen ist.

Während die Gastgeber mit dem 26:26 beim HSV Hannover und dem 26:25 gegen den SV Mecklenburg-Schwerin kurz vor Toresschluss noch einmal Selbstvertrauen getankt und den Abstand auf das Schlusslicht aus Burgwedel damit auf drei Zähler vergrößert haben, steckt der HHB in einer handfesten Ergebniskrise. Seit dem 23. September – vor 62 Tagen gab es ein 30:23 bei der HG Hamburg-Barmbek – wartet die Mannschaft von Trainer Jürgen Bätjer nun schon auf den zweiten Saisonsieg. Seitdem gab es vier Punkteteilungen sowie vier Niederlagen mit nur einem Tor Unterschied.

„Hätte jede Partie nur 58 Minuten gedauert, hätten wir elf Punkte mehr auf dem Konto“, sagt Bätjer einen Satz, der ihn und sein Team kein Stück weiterbringt. Der Grund dafür liege nicht allein bei der Verletztenmisere. Im Derby werden Maurice Herbold, für den das Jahr nach einem Bandscheibenvorfall gelaufen ist, und Timo Paternoga (Bänderriss) passen müssen. Wegen muskulärer Probleme sind die Einsätze von Justin Magnus Behr und Marcel Otto fraglich. Für Bätjer sind diese Personalien nicht entscheidend: „Wir haben genügend andere gute Akteure in der Mannschaft.“ Und von daher sei es wichtig, im Derby den Kopf frei zu bekommen.

Für sein Gegenüber geht es mal wieder gegen ein Stück seiner eigener sportlichen Vergangenheit, trug Heidmar Felixson doch zwischen 2010 und 2012 selbst das Burgwedeler Trikot. Und nach den vergangenen beiden Spielen, in denen tolle Leistungen am Ende mit drei Zählern belohnt worden sind, sollen auch im Derby die beiden Punkte in eigener Halle bleiben. Immerhin ist der letzte Burgdorfer Derbysieg nun schon 693 Tage her. Am 15. Januar 2016 hatte die TSV-Reserve zu Hause mit 29:27 die Oberhand behalten. In der abgelaufenen Saison siegten die Burgwedeler daheim mit 19:16 und in Burgdorf gar mit 30:19.

Personell sind die Voraussetzungen für den Gastgeber bestens. Felixson kann bis auf den Langverletzten Jago Mävers aus dem Vollen schöpfen – und hat großen Respekt vor dem nächsten Kontrahenten: „Unsere Gäste verfügen über eine starke Mannschaft, die werden mit Sicherheit nicht da unten in der Tabelle stehen bleiben.“ Laut dem TSV-Trainer werde sich der HHB schon bald nach oben orientieren. Dass die Gäste am Freitagabend damit beginnen, werden er und seine Spieler allerdings verhindern wollen.

“Da sehe ich keine Schwächen“

Vor dem Derby in der 3. Liga Nord zwischen der TSV Burgdorf II und Handball Hannover-Burgwedel (Freitag, 20 Uhr) hat unser Mitarbeiter Rolf Linda mit den beiden Trainern Heidmar Felixson (TSV II) und Jürgen Bätjer (HHB) gesprochen.

Was sind die Stärken Ihrer Mannschaft?

Felixson: „Wir haben eine sehr junge und fleißig arbeitende Truppe. Sie ist voller Freude und zudem sehr lernwillig.“

Bätjer: „Wir haben starke Außenspieler, mit Florian Freitag einen sehr guten Mittelmann und Kay Behnke, der bisher eine starke Saison spielt.“

Wo sehen Sie Schwächen beim Gegner?

Felixson: „Da sehe ich personell keine großen Schwächen. Die Mannschaft ist gut besetzt. Wenn überhaupt, dann sehe ich in der Abwehr kleine Probleme. Da müssen wir mit sehr viel Geduld dagegenhalten.“

Bätjer: „Die Burgdorfer Mannschaft ist sehr jung, und die Abwehr muss mit Volldampf unter Druck gesetzt werden. Das könnte Probleme geben. Aber im Team sind sehr gute Einzelspieler.“

Wie soll der Sprung ins gesicherte Mittelfeld gelingen?

Felixson: „Zum Beispiel, wenn wir heute zwei Punkte gegen die Burgwedeler holen. Das würde schon helfen, sich weiter nach oben orientieren zu können.“

Bätjer: „Wir wollen uns in die Weihnachtspause retten. Aus den vergangenen drei Spielen wollten wir vier Punkte holen, einen haben wir bereits. Jetzt müssen in den beiden restlichen Begegnungen noch mindestens drei Zähler her. Dann warten wir händeringend auf unseren verletzten Torjäger Maurice Herbold. Mit dann mehr Stabilität wollen wir endlich auch einmal knappe Spiele gewinnen.“

Warum werden Sie die Halle als Sieger verlassen?

Felixson: „Weil wir unbedingt gewinnen wollen und zuletzt einen erheblichen Aufschwung zu verzeichnen hatten. Wenn wir den mitnehmen, glaube ich an uns. Und nicht zuletzt steht unser tolles Publikum wieder hinter uns und wird uns nach vorn peitschen.“

Bätjer: „Weil wir den Erfolg dringend erringen müssen, wollen wir das Glück diesmal erzwingen. Deshalb gewinnen wir.“

Von Rolf Linda und Christoph Hage