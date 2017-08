Es wird trendig an der Oper

Der größte Sportverein Hannovers (gemessen an den aktiven Mitgliedern) hat sich einiges vorgenommen: Der TKH will Kinder und Jugendliche für und mit Trendsportarten motivieren. Dafür präsentiert sich der 6400 Mitglieder starke Klubb am Sonnabend bei seinem „Go Sports Day“ auf dem Opernplatz – mit jeder Menge Mitmachangebote. „Einfach toll, mit aktivem Sport mitten ins Herz von Hannover zu gehen“, sagt TKH-Chef Hajo Rosenbrock. Das Motto des Events: Lust auf Sport und Bewegung. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum „Go Sports Day“.