Ex-Weltmeister de Zordo wechselt zu Hannover 96

Hannover. Seine beste Weite erzielte Matthias de Zordo beim Diamond-League-Finale 2011 in Brüssel mit 88,36 Metern. Diese Leistung hätte ihm bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Silbermedaille gebracht. De Zordo hatte nach seinen Erfolgen einen langen Leidensweg mit diversen Verletzungen an der Achillessehne, Ferse und am Ellbogen. Erst 2016 versuchte er ein Comeback, musste dieses aber wegen Beschwerden im Wurfarm nach zwei Wettkämpfen abbrechen. Im September ließ er sich deshalb noch einmal operieren, um 2017 richtig anzugreifen.

"Es wird sich jetzt viel für mich verändern, aber nach dem gelungenen Eingriff an meinem Wurfarm kann ich zuversichtlich in die Zukunft schauen und mit neuem Mut und Tatendrang in das Winter-Aufbautraining gehen", teilte der Speerwerfer auf seiner Homepage mit.