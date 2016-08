Fan sorgt für Zwischenfall bei den US-Open

New York. Die Polizei hat bei den US Open der Tennisprofis einen Mann festgenommen, der nach dem Zweitrundensieg der Ukrainerin Kateryna Bondarenko auf den Platz gerannt war. Wie der US-Tennis-Verband am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall auf dem Außenplatz 13 nach Bondarenkos 5:7, 7:6 (7:5), 7:5-Sieg über Zheng Saisai aus China.

Zehnjähriges Besuchsverbot für US Open

Nach dem letzten Match des Tages auf diesem Platz sprang der Zuschauer den Angaben zufolge über eine Mauer und näherte sich Bondarenko. Zwei Sicherheitskräfte zogen ihn weg, später wurde er in Handschellen von der Polizei abgeführt.

Das Motiv des Mannes ist bislang unklar. Womöglich ist der Hintergrund harmlos: In den vergangenen Monaten waren vor allem im Fußball immer wieder Fans auf den Platz gelaufen, um ein Selfie mit Spielern zu machen. Im Tennissport ist das bislang selten gesehen. Auf der anderen Seite weckt der Fall Erinnerungen an einen Messer-Angriff auf Monica Seles. Die damalige Topspielerin wurde im April 1993 in Hamburg von einem psychischen kranken Fan beim Seitenwechsel angegriffen und mit einem Messer in den Rücken gestochen.

Losgelöst von den Hintergründen hat die Turnierleitung der US-Open beim aktuellen Fall bereits gehandelt: Der Mann hat ein zehnjähriges Besuchsverbot für die US Open erhalten.

dpa/RND/zys