Fast alles läuft in Barsinghausen

Barsinghausen. Für Cheforganisator Marc Wilke hätte es der perfekte Tag werden können. Zur 9. Auflage von Barsinghausen läuft waren so viele Teilnehmer gekommen wie noch nie zuvor: 629 Finisher konnte er zählen. Am Wetter sowie an der Stimmung am Start-und-Ziel-Gelände am Mont-Saint-Aignan-Platz gab es ebenso wenig auszusetzen.

Nur ein kleiner Patzer bei der Siegerehrung trübte die sonst grenzenlose Freude. Bei den Frauen gingen einige bei der Datenerfassung zunächst verloren, Wilke ehrte die Falschen. So konnte die B-Jugendliche Lena Pabsch vom Hannah-Arendt-Gymnasium, eigentlich Dritte über fünf Kilometer, nicht ihren Preis auf dem Treppchen im Empfang nehmen. „Wir machen das wieder gut. Und ich hoffe, dass sie im nächsten Jahr auch wieder dabei ist und dann das Gefühl kennenlernt, wie es sich auf dem Siegertreppchen anfühlt“, sagte Wilke leicht geknickt.

Da hatte er sich zuvor noch ganz anders gefühlt. Mit dem Kinderrennen zum Auftakt war Wilke mehr als zufrieden gewesen. „Bisher hatten wir stets 60 bis 70 Kinder, in diesem Jahr waren es 200“, staunte er. Bedanken konnte sich der Organisator bei Lehrerin Tanja Thillmann. Die war zum Schuljahresbeginn von der Adolf-Grimme-Schule zur Grundschule Hohenbostel gewechselt. „Eine wirklich engagierte Lehrerin. Sie hatte sowohl bei ihrer alten wie auch der neuen Schule die Kinder für unseren Lauf begeistert“, freute sich Wilke.

Nach den Kindern und den immerhin 30 Walkern gehörte die Strecke den Läufern. Der Gehrdener Michael Kendelbacher hatte zunächst noch Bedenken. „Ich habe René Menzel hier gesehen. Gegen den wird es schwer zu gewinnen“, sagte Kendelbacher noch vor dem Start. Menzel war zwar da – aber nur als Helfer. So war der Weg auf der Fünf-Kilometer-Strecke für Kendelbacher frei. In 18:20 Minuten feierte er einen lockeren Sieg vor dem Barsinghäuser Jonas Marx (20:31). „Ich bin im Marathon-Training für Bremen. Als ich schon nach wenigen 100 Metern allein war, habe ich nicht mehr voll durchgezogen und bin lockerer gelaufen“, sagte Kendelbacher.

Gute Laune darf nicht fehlen

Die Geschlagenen dürften das Tempo keinesfalls als locker empfunden haben, doch ihren Spaß hatten auch sie. Der erst zwölfjährige Bjarne Bernstein (21:59) aus Kirchdorf freute sich über Rang neun der Männer-Konkurrenz. Christof Welzel aus Goltern genoss den Lauf in seiner Football-Montur von den Hannover Grizzlies, Bastian Ehrlich aus Barsinghausen als Wikinger war mit Helm sowie Rock unterwegs, und Clinic-Clown Jens Ibendorf lief mit roter Nase. M-65-Sieger Wolfgang Lutz war zufrieden – auch wenn er nicht wie erhofft seine Vorjahreszeit von 23:17 Minuten erreichte, sondern 16 Sekunden langsamer war. „Das wird ja mit jedem Jahr schwerer. Aber wenn man in Barsinghausen wohnt, muss man hier auch starten“, meinte Lutz.

Letzteres hatte sich auch Kerstin Eichhorn aus Egestorf gedacht. Vor sieben Jahren hatte sie einmal einen Wettkampf absolviert. „Ich bin immer im Deister gelaufen, aber stets für mich allein“, sagte sie. „Erst durch meine Söhne bin ich wieder auf die Idee gekommen, hier zu starten.“ Und ihr Start endete mit einer großen Überraschung: Eichhorn kam als Erste des Zehn-Kilometer-Feldes nach 49:38 Minuten an. Da freute sie sich noch.

Nur als die anderen immer von der Himmelstreppe erzählten, wurde Eichhorn stutzig. „Da bin ich gar nicht lang gelaufen. Ich kannte die Strecke doch gar nicht. Die Ordner haben mich woanders lang geschickt“, sagte sie und verschwieg nichts. So wurde die Hannoveranerin Iris Jeep (52:59) zur Siegerin erklärt. Doch für ihre Ehrlichkeit bekam Eichhorn eine Sonderehrung. Und bei ihrem großen Vorsprung hätte sie vielleicht auch mit der kleinen Schleife über die Treppe und den Haldeberg das Rennen gewonnen. So war Eichhorn zumindest moralische Siegerin.

Kramer junior wundert sich

Bei den Männern wurde es ebenso nichts aus einem Barsinghäuser Sieg. „Jürgen Rodenbeck ist sonst nie nach Barsinghausen gekommen“, wunderte sich Lokalmatador Andreas Kramer. Doch der Wunstorfer betrat Neuland und lief in 40:44 Minuten 13 Sekunden vor Kramer ins Ziel. Und bei den Männern gab es auch nichts an der Wertung oder den Laufwegen zu beanstanden. Rodenbeck blieb Sieger – und Kramer musste sich mit Rang zwei bescheiden.

Von Matthias Abromeit