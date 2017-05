Hannover.. Der Fehlstart ist perfekt für die Re­gionalliga-Footballer der Arminia Spartans: 7:27-Niederlage bei den Oldenburg Knights, die zweite Pleite im zweiten Saisonspiel. Zwei Abwehr-Blackouts brachten zweimal den Rückstand. Der Touchdown von So­lomon Sheard und der Zu­satzpunkt durch Carlos Feix sorgten nur für den zwischenzeitlichen 7:7-Ausgleich.

Auch wenn die Spartans danach das optisch bessere Team waren, gingen die wei­teren Punkte an die Knights. Einziger Trost: Es war nicht so heftig wie bei der 0:40-Pleite zum Saisonauftakt in Ritterhude. Nächstes Spiel: Am Sonntag (7. Mai, 15 Uhr) bei der Reserve von Dauermeister Braunschweig Lions.

Von Matthias Abromeit