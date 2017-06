Handball. Zwei Tage lang werden, am Sonnabend von 12 Uhr an, Handballer aus dem nord- und westdeutschen Raum beim 31. Steinhuder-Meer-Handballturnier um Siege und Platzierungen kämpfen. Dabei haben sie nicht den Schutz des Hallendaches der Sporthalle, denn traditionell findet das Turnier auf Rasen statt. Tags darauf geht es ab 10 Uhr weiter.

Auch aus Bayern kommen Handballer ans Steinhuder Meer

Rund 120 Teams haben ihre Meldungen abgegeben. Der große Teil der Starter kommt aus der direkten Nachbarschaft. Aber auch weite Reisen werden in Kauf genommen, um in Großenheidorn die außergewöhnliche Atmosphäre miterleben zu können. So nimmt beispielsweise eine Altherren-Mannschaft der HSG Ansbach/Usingen (Bayern) am Turnier teil. Bei der weiblichen Jugend C schickt die HSG Osnabrück zwei Vertretungen ins Rennen, in der Konkurrenz der weiblichen Jugend D ist die HS Handball Lemgo mit zwei Mannschaften am Start.

Am stärksten besetzt sind jedoch die Hauptkonkurrenzen. 17 Herren-Vertretungen ermitteln den Sieger. Darunter ist auch der Titelverteidiger mit dem schönen Namen „Heidorn im Auge“, der im Vorjahresfinale das spanische Team Club Deportivo Iplacea besiegt hat. Die Spanier fehlen in diesem Jahr. Somit ist die Veranstaltung nicht international besetzt.

Für den Ausrichter wird es ein schwerer Weg zum Titel

Der gastgebende MTV Großenheidorn möchte auch gerne wieder einmal den Sieg erringen. Doch das wird schwer. Schließlich nehmen auch zwei starke Teams aus Südniedersachsen teil. Eiche Söhre und die HSG Rhumetal sind mit dabei. Eiche Söhre setzt sich aus Spielern des Oberligisten SG Börde Handball und Oberliga-Aufsteiger SF Söhre zusammen. Die Rhumetaler sind als Verbandsligist mit zahlreichen erfahrenen Spielern besetzt.

In der Damenkonkurrenz werden sich 14 Mannschaften um den Sieg streiten. Die Titelverteidigerinnen – SV Garßens alte Hasen – sind auch wieder am Start. Das Team wird von der ehemaligen Großenheidorner Spitzenspielerin Inga Kahle betreut. Die Lokalmatadore schicken bei der diesjährigen Auflage gleich vier Vertretungen in den Wettkampf.

Lokalrivale HSG Schaumburg Nord ist mit zwei Mannschaften am Start. Gleiches gilt für den SV Wacker Osterwald. der ebenfalls eine Erst- und eine Zweitvertretung entsendet. Vom Garbsener SC nimmt zumindest ein Damen-Team am Wettbewerb teil.

Je länger das Turnier läuft, umso jünger werden die Werfer

Am ersten Tag werden die Sieger bei den Damen und Herren sowie der männlichen und weiblichen A- und B-Jugend ermittelt. Sonntag sind die jüngeren Teams im Einsatz. Bei der C-, D-, E-Jugend sowie den Minis werden spannende Spiele erwartet. Auf die erfolgreichen Seniorenmannschaften warten Geld- und Sachpreise. Die Jugend-Teams werden ausschließlich mit Sachpreisen bedacht. Es ist angerichtet für ein großes Handball-Wochenende in Großenheidorn.

Von Hartmut Butt