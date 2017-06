Leichtathletik . Die Tradition verpflichtet in Hasede. „Für unseren Feldmarklauf haben wir den ersten Sonntag im Juni als festen Termin. Den kennt jeder. Und daran halten wir auch in diesem Jahr fest – auch wenn das der Pfingstsonntag ist. Da müssen wir durch“, sagt Cheforganisator Horst Berger. Ab 8 Uhr steigt die 39. Auflage des Rennens in der Feldmark.

Einen großen Einbruch bei den Teilnehmerzahlen erwartet Berger nicht. Denn auch wenn einige Läufer über Pfingsten Kurzurlaub planen und als Teilnehmer in der Kalkulation fehlen, so könnten andere neu kommen. Denn am Pfingstwochenende finden kaum Konkurrenzveranstaltungen statt. Ganze elf in Niedersachsen sind es an den vier Tagen von Freitag bis Montag. Parallel zum Haseder-Lauf steigt am Sonntag nur ein Rennen in Oldenburg. „Das ist keine Konkurrenz für uns. Auch der Döhrener Abendlauf am Freitag wird uns nicht stören. Da gibt es genug, die auch mit einem Tag Pause doppelt starten würden“, kennt Berger seine Renner. Das größere Problem sind jedoch die Helfer. „Wir brauchen für unseren Lauf immer um die 100 Helfer. Die für den Sonntag zu begeistern ist schon schwerer. Kriegen wir aber hin“, meint Berger.

Die Strecke mit der 21-Kilometer-Schleife, die im Marathon zweimal zu absolvieren ist, erfordert eben viele Streckenposten. „Aber eine kürzere Runde, die dann viermal zu laufen wäre, ist nicht so attraktiv“, will Berger auch an dem Ursprung des Feldmark-Marathons festhalten. Um 8 Uhr startet der Marathon mit der Schleife bis nach Algermissen, der Halbmarathon wird um 9.30 Uhr wie alle Läufe an der Turnhalle in der Dechant-Bluel-Straße gestartet. Dazwischen steigt ab 9 Uhr der Fünf-Kilometer-Lauf, um 9.40 Uhr geht es mit dem Zehn-Kilometer-Rennen, um 11.30 Uhr mit dem Schnupperlauf weiter.

„Wir haben alle unseren Strecken mit Ausnahme des Schnupperlaufes neu vermessen lassen. Die Zeiten sind damit bestenlistenfähig“, gibt Berger den Läufern einen weiteren Anreiz zur Teilnahme. Die insgesamt sechs Verpflegungsstände sind im Hasede ebenso Standard und sollen die Aktiven auf den Strecken mit Getränken und Bananen versorgen.

Anmeldungen sind auf der Homepage www.lauftreff-tushasede.de noch bis Freitag, 18 Uhr, möglich. Nachmeldungen werden am Veranstaltungstag ab

7 Uhr angenommen.



Von Matthias Abromeit