Felipe und Sané bejubeln Heimsieg von Langenhagens Basketballern

Basketball. Von der Statur her würden sie auch als Basketballer eine gute Figur abgeben: Lamine Sané, Abwehrchef vom Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen, und Felipe, Defensivrecke von Hannover 96, zählten in der voll besetzten SCL-Halle zu den Besuchern der Begegnung zwischen dem SC Langenhagen und der BG 74 Göttingen, die in der 2. Regionalliga West um Punkte kämpften. „Mein Freund Francesco Yanduka hat uns eingeladen“, verriet Sané. Der ältere Bruder des für ein WM-Qualifikationsspiel nach Senegal gereisten 96-Stars Salif Sané konnte sich über einen souveränen 85:67 (39:23)-Erfolg des SCL – mit Center Yanduka – freuen.

Trotz des klaren Sieges, dem fünften im fünften Spiel, war Langenhagens Headcoach Björn Becker nicht unbedingt zufrieden mit der Leistung über die 40 Minuten: „Es war wohl unsere bislang schwächste Leistung. Nach gutem Beginn haben wir mit angezogener Handbremse gespielt und auch davon profitiert, dass der Gegner so schlecht getroffen hat.“

Angetrieben von den Cheerleadern der UBC Tigers, die mit akrobatischen Einlagen für Stimmung in der Halle sorgten, legten die SCL-MTB-Lion-Kings los wie die Feuerwehr – und gingen über 15:4 (9.) mit 19:7 nach dem ersten Viertel in Front. Solomon Sheard, der für Urlauber Maurice Rayshawn Williams zum Einsatz kam, feierte ein gelungenes Debüt auf der Centerposition. Der Neuzugang vom klassenhöheren TSV Neustadt kam am Ende auf neun Zähler. Ebenfalls mit seinen Premieren-Punkten – einem Dreier – sorgte der talentierte Jannik Semlitsch zwei Sekunden vor der Pause für den 39:24-Halbzeitstand.

Im dritten Abschnitt zogen die zu nur siebt angetretenen Göttinger lediglich mit 22:25 den Kürzeren, woraufhin Becker eine Auszeit nahm. „Wir agieren zu hektisch, wollen bei Einzelaktionen mit dem Kopf durch die Wand“, monierte der SCL-Coach. Seine Schützlinge verwalteten daraufhin ihren Vorsprung mit Erfolg. Obwohl die BG 74 den letzten Abschnitt als einzigen nicht verlor (21:21), wurde der Tabellenvorletzte am Ende klar mit 85:67 distanziert.

SC Langenhagen: Zents (20), Mioc (18), Schikowski, Geldmacher (je 10), Sheard (9), Semedo (8), Hintza (5), Semlitsch (3), Yanduka (2), Ouzounis

Von Dirk Drews