Tischtennis. Eine Überraschung hat es bei der Vereinsmeisterschaft des TSV Barsinghausen in der Jugendklasse gegeben. Felix Eichhorn holte sich beim 13:11, 11:8, 4:11, 11:3 gegen Alexander Yevseyenko zum ersten Mal den Titel. „Die beiden Topgesetzten Bennet Bunzel und Tim Franke verloren schon in der Gruppenphase jeweils ein Spiel und schieden danach im Halbfinale aus“, berichtete Jugendwart Jan Bunzel.

Bei schwülwarmen Temperaturen in der Halle kämpften 16 Spieler in insgesamt drei Konkurrenzen um die Pokale. In der Schülerklasse hatte Bennet Bunzel nur wenig Mühe, seinen Titel zu verteidigen. Er verwies den stark aufspielenden Linus Eichhorn sowie Jan Hahne und Yairo Alonso auf die Plätze.

In der Hobbyklasse gewann Dennis Amrhein das entscheidende Spiel gegen Trung Vu mit 11:9 im fünften Satz. Der dritte Platz ging an Lennard Morales. Alle drei starten in der nächsten Saison übrigens erstmals in die Punktspielserie. Jan Bunzel zog ein zufriedenes Fazit: „Alle Spieler waren mit Freude und Eifer bei der Sache, und vor allem waren viele Eltern zum Zuschauen gekommen.“

Bei den Herren gewann Uwe Serreck zum ersten Mal die Vereinsmeisterschaft. In einem spannenden Endspiel lag er gegen Jan Bunzel bereits mit 0:2 Sätzen sowie 3:5 zurück und musste im vierten Durchgang sogar fünf Matchbälle abwehren. Im finalen Durchgang hatte Serreck schließlich mit 11:9 das bessere Ende für sich. Gemeinsame Dritte wurden Michael Claus und Mantru Vu.

Von Uwe Serreck