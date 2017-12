Felixson: „Es zählt nur ein Sieg“

Handball. Zu ihrem letzten Punktspiel des Jahres erwartet die TSV Burgdorf II am Sonnabend (17.30 Uhr) in der 3. Liga Nord den Tabellen-13. HC Empor Rostock. Zwar will die TSV-Reserve noch einmal alles geben und zwei weitere Punkte einfahren, aber Trainer Heidmar Felixson warnt: „Empor hat ein starkes Team und einige Partien nur knapp verloren.“

Die Rostocker begannen die Saison mit 6:0 Zählern, sind seitdem aber bei 2:16 Punkten ohne Sieg geblieben. Damit sie nicht noch weiter in den Abstiegsstrudel geraten, wurden kürzlich zwei Verstärkungen geholt. Kreisspieler Ole Prüter, der aus der eigenen Jugend kommt, erhielt nach überstandenem Kreuzbandriss einen Vertrag. Vom Spitzenreiter HSV Hamburg wurde Felix Mehrkens verpflichtet. Am 8. Oktober spielte er beim 31:25-Sieg des HSV in Rostock noch bei seinem alten Verein und war mit sieben Treffern bester Schütze der Gäste. Beim jüngsten 28:31 gegen die HF Springe konnten sich beide Neue gleich in die Torschützenliste eintragen.

Doch auch die Burgdorfer sind personell gut aufgestellt. „Ich habe meine stärkste Formation beisammen. Es zählt nur ein Sieg“, betont Felixson. Und er erwartet einen unbequemen Gegner, der oft mit sieben Feldspielern agiert und eine ­3-2-1-Abwehrformation bevorzugt. Bester Werfer ist aktuell Robin Breitenfeld mit 58 Toren.

Von Rolf Linda