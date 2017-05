Wunstorf. „Wir sind auf Sieg eingestellt“, sagt Betreuer Thomas Zumbrock. Schließlich sei es die finale Begegnung vor heimischer Kulisse, danach wartet nur noch die schwere Auswärtsaufgabe beim VfL Wittingen. „Mit einem Sieg gegen die Helmstedter würde es doppelt so viel Spaß machen, mit den MTV-Fans den Saisonabschluss zu feiern“, ergänzt Zumbrock.

Doch leicht wird die Aufgabe nicht, obwohl die Gäste nur auf dem zwölften Rang platziert sind. „Das ist eine wurfgewaltige Mannschaft, die erst einmal gestoppt werden muss“, sagt Trainer Marc Siegesmund. Im Hinspiel gelang es seinen Jungs, dem Angriffsdruck der Helmstedter standzuhalten. Erst in der Schlussviertelstunde gerieten die Großenheidorner auf die Verliererstraße. Ob es ein Vor- oder Nachteil ist, dass die Helmstedter bereits den Klassenerhalt geschafft haben, weiß Siegesmund auch nicht.

Die Großenheidorner sind froh, dass sie bis auf die drei Langzeitverletzten Jonathan Semisch, Björn Biester und Christian Reese in stärkster Besetzung auflaufen können. Verstärkung wird es auch heute aus der Jugend geben. Gerrit Otte ist auf jedem Fall im Kader. Abschied nehmen heißt es von Torben Müller. Der Linksaußen geht zur HSG Herrenhausen/Stöcken in die Landesliga. Müller hat auf seiner Position mit Till Hermann starke Konkurrenz. Dadurch waren die Spielanteile in den vergangenen Monaten eher gering, zudem fiel er aufgrund einer Verletzung längere Zeit aus. Als zweiter Abgang steht Louis Fuhlrott fest. Der Nachwuchsspieler hat sich in den vergangenen Wochen deutlich gesteigert, wird auf der rechten Angriffsseite dem MTV fehlen. Sein Ziel steht nicht hundertprozentig fest, Verbandsligist TuS Vinnhorst ist im Gespräch.

Für den MTV Großenheidorn II geht es in der Landesliga morgen zum TuS Bothfeld, um 16 Uhr ist Spielbeginn.

Von Hartmut Butt