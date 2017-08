Finals der Derny-EM am Sonnabend

Hannover. Am Freitag hat der Re­gen den vorgesehenen Trainingsbetrieb noch kräftig durcheinandergebracht. Am Sonnabend sollen die Finals bei der Derny-Europameisterschaft auf der Radrennbahn in Wülfel wie geplant starten. „Die Wetterprognose ist gut“, sagte Mitorganisator Reinhard Kramer, „also freuen wir uns auf spannende Wettbewerbe.“

Los geht es um 15 Uhr. Gegen 16 Uhr soll ein Rennen für hannoversche Derny-Fahrer über 15 Kilometer gestartet werden – der „Preis der Firma Heinz von Heiden“. Gegen 16.45 Uhr beginnt dann der eigentliche EM-Lauf über 40 Kilometer. gru

Von Jörg Grußendorf