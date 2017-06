Judo. Die norddeutsche U-15-Meisterschaft im Sportturm der Universität Bremen ist für Fiona Fischer zum Triumphzug geworden. Auf der für diese Altersstufe höchsten Meisterschaftsebene des Deutschen Judo-Bundes feierte die Godshornerin, die für das Judo-Team Hannover auf die Matten geht, abermals den Titel – wie schon auf Bezirks- und Landesebene.

Die 13-Jährige ging in der Gewichtsklasse bis 44 Kilogramm ins Rennen, entschied die ersten beiden Kämpfe gegen Jette Quint (Schleswig-Holstein) und die Vizemeisterin aus Hamburg, Anna Lena Listing, jeweils innerhalb der ersten Minute am Boden. Im Halbfinale stand Fiona der Meisterin aus Bremen und Titelverteidigerin Karina Gappel gegenüber. In letzter Sekunde, bevor es in den Golden Score gegangen wäre, erhielt ihre Gegnerin einen Shido, sprich eine kleine Strafe – und die Godshornerin hatte auch diesen Kampf für sich entschieden.

Im Finale ging es abermals gegen Evelyn Busch (VfL Grasdorf), gegen die Fiona bereits bei der Bezirks- und der Landesmeisterschaft erfolgreich gewesen war. Abermals behielt die Godshornerin die Oberhand, diesmal mit einem Wazari – und hatte damit das Triple perfekt gemacht.



Von Christoph Hage