Frauen des TTK Großburgwedel fiebern der Bundesliga entgegen

Tischtennis. Der Countdown bis zum Auftakt der 2. Bundesliga der Frauen läuft – auch für Aufsteiger TTK Großburgwedel. Die Konkurrenz ist groß, das Niveau der Liga sehr hoch. Echter Spitzensport wird geboten, gleich zum Eröffnungsspiel am 9. September (14 Uhr) kommt der amtierende Zweitligameister TSV Schwabhausen nach Burgwedel.

Die beiden Neuzugänge, Polina Trifonova und Suzanne Dieker, stellen sich vor: „Ich möchte mit meiner Mannschaft viel Spaß haben und eine schöne Zeit verbringen. Ich hoffe, dass wir die Klasse halten können und gute Spiele abliefern“, sagt die 25-jährige Trifonova. Dieker bereitet sich in ihrer Heimat, den Niederlanden, und in Belgien auf die Saison vor. „Dort arbeite ich auch mit einem Personal-Trainer an meinen physischen Grundlagen“, sagt sie. Eine gemeinsame Vorbereitung der Mannschaft wird sich anschließen.

In der Liga treten viele internationale Spielerinnen an, junge und erfahrene. „Ich freue mich sehr darauf, wieder gegen sie spielen zu dürfen“, sagt Dieker. Eine nach ihrer Aussage „gute Freundin“ ist ebenfalls neu in Burgwedel. Aida Rahmo kam vom Drittligisten TTC Rödinghausen.

Auch die etablierten TTK-Spielerinnen, die Nummer zwei Dijana Holoková und die 19-jährige Amélie Rocheteau, fiebern dem Saisonstart entgegen. Rocheteau spielte bereits in der Saison 2013/14 als hoffnungsvolles Talent mit ihrem jetzigen Verein in der 2. Bundesliga Nord. „Nach einer längeren, urlaubsbedingten Pause bin ich jetzt schon wieder im normalen Trainingsmodus und feile an Kleinigkeiten. Ich habe mir die Meldelisten unserer Konkurrenten angeschaut. Die Liga ist schon sehr gut besetzt. Wir sollten aber dennoch gute Chancen haben, den Klassenerhalt zu schaffen, vor allem wegen Polina, die letzte Saison oben hochpositiv gespielt hat“, lautet ihre Analyse.

„Beim ersten Training müssen wir auch schauen, wie wir die Doppel aufstellen“, berichtet Roche­teau, deren bisherige Partnerin, Lotta Rose, sich dem MTV Tostedt angeschlossen hat. Bei eben jenen Tostedterinnen steht am 14. Oktober (14 Uhr) das prestigeträchtige Niedersachsenderby an. „Da möchten wir natürlich versuchen zu gewinnen, um zu zeigen, dass wir besser sind. In den letzten Jahren spielte in Niedersachsen immer der MTV die erste Geige. Auch ich bin zuversichtlich, dass der Abstieg nicht zu unserem Thema wird. Es wird viel davon abhängen, ob die gemeldeten Spielerinnen den Vereinen auch in jedem Punktspiel zur Verfügung stehen“, sagt Teambetreuer und Vorsitzender Michael Junker.

Von Martina Emmert