Langenhagen. Nach dem fast brechend vollen 96-Renntag mit dem Rekord von 23 200 Besuchern wird es morgen etwas geruhsamer auf der Galopprennbahn Neue Bult. Der „After-Work-Renntag der Bauwirtschaft“ steht in Langenhagen an, diese Veranstaltungen unter der Woche werden wegen ihrer entspannten und lockeren Atmosphäre geschätzt. Insbesondere die Besucher, die wetten wollen, brauchen sich nicht in lange Schlangen einzureihen.

Los geht es um 15.30 Uhr, das erste von zehn Rennen startet um 16 Uhr, das letzte gegen 20.45 Uhr. Der Eintritt ist frei. Alle Top-Jockeys sind im Einsatz, da die Bult morgen Alleinveranstalter in Deutschland ist. Sportlicher Höhepunkt ist der „Caplantic Cup 2017“, ein mit 12 000 Euro dotierter Ausgleich II über 1600 Meter.

Die richtige Einstimmung auf den Renntag erlebte Gregor Baum, Präsident des Hannoverschen Rennvereins, am Sonnabend in England. Auf der Rennbahn in Nottingham gewann die dreijährige Artistica die mit 40 000 Pfund dotierten Kilvington Stakes, ein über 1200 Meter führendes Listenrennen. Die Siegquote für die Stute aus dem Gestüt Brümmerhof, das von Baum und seiner Frau betrieben wird, betrug 340:10. Jockey Sam Hitchcott führte die von Dominik Moser vorbereitete Artistica nach miesem Start aus dem Hinterfeld ganz nach vorn.



Von Carsten Schmidt