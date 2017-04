Hannover. Solche Partner hat jeder Veranstalter gern. „Ich weiß nicht genau, wann ich das erste Mal auf der Neuen Bult war“, sagte André Breitenreiter. Aber der Trainer des Fußball-Zweitligisten Hannover 96, der in Langenhagen geboren wurde, erinnert sich natürlich an „tolle Ausflüge mit der Familie. Nur mit dem Wetten hat das nicht so geklappt. Wenn ich zehn Euro gesetzt habe, habe ich die verloren“, ergänzte Breitenreiter lachend.

96 ist ein Renntagspartner am 1. Mai. Und es ist gute Tradition, erläuterte Gregor Baum, Präsident des Hannoverschen Rennvereins und Gesellschafter im Profibereich der„Roten“, dass der Club im Frühjahr auf die Rennbahn kommt. „Fußball und Pferde, das passt zusammen“, sagte Baum.

Aber nicht nur Fußball: Renntagspartner sind auch die zweite Ballsport-Vorzeigemannschaft aus Hannover, die Recken aus der Handball-Bundesliga. Deren Motto für den Besuch am 1. Mai gab Geschäftsführer Benjamin Chatton aus. „Wir holen uns Mut auf der Bult“, sagte er in Anspielung auf die aktuelle Pleitenserie. Die Profis der TSV Hannover-Burgdorf geben ebenso Autogramme wie die Fußballspieler der „Roten“ – und Aktive beider Vereine messen sich auf dem Geläuf zu Fuß und im Sulky.

Sportlicher Höhepunkte des Renntages sind zwei Listenrennen – um den Großen Preis von Rossmann über 1200 Meter (5. Rennen) und den Großen Preis Jungheinrich Gabelstapler über 1600 Meter (7. Rennen). Die Dotierung liegt beide Male bei 25 000 Euro. Auf der Meilendistanz startet mit Shy Witch eine starke Stute aus dem benachbarten Trainingsquartier – sie wird von Hans-Jürgen Gröschel vorbereitet, im Satttel sitzt Alexander Pietsch. Favoritin ist indes A Raving Beauty, (Trainer: Andreas Suborics).

Auf der 1200-Meter-Distanz schickt Bult-Coach Dominik Moser Sugar Free ins Rennen (Jockey Olvier Wilson), sie ist allerdings Außenseiterin. Die besten Aussichten hat ein Starter mit passendem Namen: Donnerschlag.

Etwas gestiegen sind nach zwölf Jahren die Eintrittspreise auf der Rennbahn. Die Tageskarte kostet statt 7 jetzt 9 Euro, Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren zahlen 4,50 Euro. Alle Besucher, die jünger als zehn Jahre sind, haben freien Eintritt. Für einen nummerierten Tribünenplatz sind jetzt 12 Euro zu entrichten.

Von Carsten Schmidt