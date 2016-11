Die Reise nach Fuchu bei Tokio ist ein Abenteuer für Galopptrainer Hans-Jürgen Gröschel und den von ihm trainierten Hengst Iquitos. Aber der Galopper von der Neuen Bult, der am morgigen Sonntag im Japan Cup (Dotierung umgerechnet mehr als 5 Millionen Euro) an den Start geht, hat alle außergewöhnlichen Geschehnisse gut weggesteckt. Eurosport überträgt das Rennen von 7.30 Uhr an.