Leichtathletik. Der Garbsener City-Lauf wird auch bei seiner 9. Auflage zum Großereignis werden – besonders für die Kinder. Denn wenn am Freitag ab 17.15 Uhr die 1057 vorangemeldeten Teilnehmer vom Start auf dem Rathausplatz ihre Runden drehen, werden mehr als drei Viertel davon Kinder sein.

Der Mini-Lauf mit seinen 500 Metern für die Vier- bis Sechsjährigen eröffnet die Veranstaltung. Um 17.30 Uhr werden im 1000-Meter-Midi-Lauf bereits 385 Nachwuchsrenner von sieben bis neun Jahren stehen.

Um 18.15 Uhr geht es erstmals auf die große Runde um den Berenbosteler See und die IGS Garbsen. 2,9 Kilometer sind zu bewältigen. Auch dieser Schnupperlauf – obwohl offen für jedermann – wird von den Kindern beherrscht. Zu den ebenfalls 385 Gemeldeten gehören auch die GSC-Handball-Mädchen der D-Jugend. Und viele Schulteams. So stellt die Grundschule Osterberg mit 101 Teilnehmern in den drei Kinder-Rennen das größte Kontingent.

Auch die Schüler der Grundschulen Saturnring (91) und Horst (90) kommen in Scharen. „Die meisten der Schulen aus der Kernstadt und den 13 Dörfern sind am Start“, freut sich Organisatorin Alexandra Arndt.

Kaum IGS-Schüler laufen um ihre eigene Schule

Erstmals kann sie auch 17 Teilnehmer von der Ilmasi-Förderschule begrüßen. „Die haben sogar auf der Runde schon trainiert. Auch mit Rollstühlen sind sie dabei“, freut sich Arndt über die gelebte Inklusion. Während auch das Kepler-Gymnasium wieder mit größeren Läuferzahlen dabei ist, fehlt ausgerechnet die IGS Garbsen häufig in den Meldelisten. „Noch vor zwei Jahren waren die mit über 200 Kindern dabei, jetzt sind es gerade einmal 20“, wundert sich Arndt über das massiv gesunkene Interesse der IGS-Schüler – trotz des Heimspiels bei der Runde auch um die eigene Schule.

Um 19 Uhr wird für die Volksläufer das Wochenende mit Veranstaltungen in Garbsen, am Sonnabend in Wennigsen und Bad Nenndorf sowie Sonntag in Wunstorf eingeläutet. Die beiden Hauptläufe werden in Garbsen gemeinsam um 19 Uhr gestartet. Weder das Rennen über zwei Runden (5,8 km) noch der Vier-Runden-Lauf mit insgesamt 11,6 Kilometern kommt indes an die Teilnehmerzahlen der Kinderläufe heran.

Trotz der Konkurrenzveranstaltungen dürfte die Zahl von 183 Rennern im Hauptfeld noch steigen. Bei den Läufen in der Region kommen die Teilnehmer immer häufiger erst am Veranstaltungstag und melden nach. Das ist in Garbsen bis eine Stunde vor dem Startschuss möglich. Dass dann die Langenhagener Seriensiegerin Gwendolyn Mewes im 11,9-Kilometer-Rennen aber noch kurzfristig ernsthafte Konkurrenz beim Kampf um den Sieg bekommen wird, ist eher unwahrscheinlich. Zu sehr hat sie die bisherigen Rennen in der Region beherrscht. Im Männer-Feld allerdings wird ihr Ehemann, Jörg Kleinholz-Mewes, sicher noch weitere Rivalen um den Sieg erwarten können.

Von Matthias Abromeit