Gelingt Waspo der große Wurf?

Hannover. Dieses Spiel bemüht viele Superlative. Denn im deutschen Wasserball gibt es nichts Besseres. Am Sonnabendnachmittag treffen im Stadionbad (16 Uhr) Waspo 98 Hannover und Dauermeister Wasserfreunde Spandau 04 aufeinander – die beiden Teams, die die Bundesliga-Tabelle verlustpunktfrei anführen. Die den Titel in diesem Jahr ganz allein unter sich ausmachen. Die mit Aleksandar Radovic (Waspo, 28 Tore) und Stefan Pjesivac (Spandau, 21) die überragenden Torjäger der deutschen Eliteliga stellen.

Und wenn auch noch nichts entscheiden wird, da der Titel erst in den Play-offs am Saisonende ausgespielt wird: Es geht um jede Menge Prestige. „Beide Vereine sind auf Augenhöhe“, sagt Erik Bukowski, „solch ein Spiel will natürlich keiner verlieren.“

Der 31-Jährige weiß bestens um die Rivalität zwischen den Vereinen. Der frühere Nationalspieler stammt aus der Spandauer Jugend, ist mit den Berlinern siebenmal deutscher Meister und achtmal Pokalsieger geworden und war in der Saison 2009/2010 sogar „Spieler des Jahres“. Seit 2013 spielt er für Waspo, und er ist sich mit den Verantwortlichen des Clubs bereits einig, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag noch einmal um ein Jahr verlängern wird.

Obwohl sein Wechsel nach Hannover schon vier Jahre zurückliegt, sind Spiele gegen Spandau noch immer etwas Besonders für ihn. „Die Anspannung ist viel größer als sonst“, bekennt Bukowski.

Zumal Waspo seit der vergangenen Saison auch mit dem Rekordmeister mithalten kann. „Spandau arbeitet seit gut zehn Jahren in professionellen Strukturen“, sagt Bu­kowski, „seit vier bis fünf Jahren tun wir das auch.“ Und die Hannoveraner haben enorm aufgeholt. „Die Spandauer gucken ganz genau, was wir hier machen“, sagt der Wirtschaftsingenieur, „noch vor kurzer Zeit hat sie das gar nicht interessiert.“

Heftige Wortduelle zwischen den Verantwortlichen beider Clubs zählen seitdem zur Normalität, Der eine (Spandaus Chef Hagen Stamm) fürchtet um die Vormachtstellung seines Clubs, der andere (Waspo-Chef Bernd Seidensticker) plant die Wachablösung.

Bis dahin, sagt Bukowski, sei es aber noch ein weiter Weg: „Davon können wir sprechen, wenn wir fünfmal in Folge Meister werden. Spandau hat 30 Jahre lang die Szene in Deutschland dominiert.“ Aber reif für die erste Meisterschaft seit 1993 sei seine Mannschaft durchaus. „Spiele von uns gegen Spandau haben inzwischen Champions- Leagu­e-Niveau“, sagt der 31-Jährige, „da entscheiden Kleinigkeiten.“

Für Waspo wäre ein Heimsieg gegen die Berliner mal dringend nötig: Im eigenen Wasser haben die Hannoveraner sei 15 Jahren nicht mehr gegen Spandau gewonnen. Es wäre die Gelegenheit, das zu ändern.

White Sharks gefordert: Waspos Stadtrivale trifft am Sonntag (18 Uhr) auf den OSC Potsdam und will endlich die ersten Punkte einfahren.

Von Jörg Grußendorf