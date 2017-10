„Gewinnen muss man lernen“

Hannover. Tobias Preuß steht vor einer besonderen Reise. Der 29-jährige Neuzugang von Waspo 98 Hannover spielt am Wochenende mit seinem neuen Club im Wasserball-Supercup bei seinem Stammverein, den Wasserfreunden Spandau 04. Beim Rekordmeister aus seiner Heimatstadt hat Preuß seine Karriere begonnen, spielte bis 2009 dort. Nach einem Auslandsstudium in Los Angeles stieg der Aktivensprecher der deutschen Nationalmannschaft in der Saison 2013/2014 bereits für die Hannoveraner ins Wasser, bevor es ihn wieder zu den Spandauern zog. Jetzt sucht der Masterstudent in Psychologie bei Waspo 98 eine neue Herausforderung.

Diesen eher überraschenden Wechsel haben ihm nicht alle Spandauer verziehen. „Die Beweggründe dafür kenne ich bis heute nicht“, sagte etwa Wasserfreunde-Teammanager Peter Röhle. Preuß’ langjähriger Teamkollege aus Verein und Nationalmannschaft sieht das wesentlich entspannter. „Im Wasser ist man Feind, an Land ist man Freund“, sagte der Spandauer Kapitän Marko Stamm. Waspo-Neuzugang Preuß spricht im Interview über seine emotionale Rückkehr in „seine Schwimmhalle Schöneberg“, über die Möglichkeiten in Hannover und das Spandauer Siegergen.

Herr Preuß, mit welchen Gefühlen kehren Sie am Wochenende nach Berlin zurück?

Das ist schon eine besondere Situation. Ich freue mich drauf. Ich komme ja nach Hause. Es wird allerdings schon komisch sein, in der Schöneberger Schwimmhalle zu spielen, ohne das 04 auf Kappe oder Badehose zu haben. Trotzdem werde ich alles daran setzen, mit Waspo zu gewinnen. Ich bin professionell genug, das zu unterscheiden.

Mit welchem Empfang rechnen Sie denn?

Ich sehen dem Ganzen gelassen entgegen. Ich war neulich beim Nationalmannschaftslehrgang schon in Berlin, da war ich im Teamraum der Spandauer, habe ein Essen und eine Kiste Bier ausgegeben. Und ich habe mir Mühe gegeben, dass mein Wechsel ordentlich über die Bühne geht. Da dürfte kein böses Blut fließen. Ich werde im Herzen auch immer ein Spandauer bleiben.

Sie glauben also nicht, dass Ihnen einer den Transfer zum größten Konkurrenten übel nimmt?

Nein, überhaupt nicht.

Wie war eigentlich Ihre Aufnahme bei Waspo? Schließlich hatten Sie großen Anteil daran, dass Ihr neuer Club im Juni nur Zweiter geworden ist.

Sensationell. Wirklich sensationell. Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Die vergangene Saison war schon von größter Rivalität beherrscht. Da ging es in den Spielen ganz schön zur Sache, fiel so manches unschöne Wort. Und ich bin wahrlich auch kein Kind von Traurigkeit. Aber im Wasser ist die eine Sache und draußen die andere.

Mit welchen Ambitionen werden Sie denn in Ihrer Heimatstadt beim Supercup antreten?

Es läuft schon auf ein Endspiel gegen Spandau hinaus, auch wenn wir Potsdam mit seinen vielen Talenten und besonders Duisburg keinesfalls unterschätzen werden. Unser Training ist aber klar auf das Spiel gegen Spandau ausgerichtet.

Und dann?

Es wird zu 100 Prozent ein Spiel auf Augenhöhe.

Es gibt also keinen Favoriten?

Es ist ein K.-o-Spiel, die Chancen sind 50:50. Und es ist das erste Aufeinandertreffen in der Saison.

Wären Sie in einer Play-off-Serie skeptischer?

Nein. Aber Gewinnen muss man lernen – und das wissen die Spandauer, das schwingt immer mit. Das zeigt die Historie. Da haben sie immer einen Vorteil.

Sie haben dieses Siegergen durch viele Spandau-Jahre in sich, werden Sie es an Ihre neuen Kollegen weitergeben?

Das ist ein Teil meiner Aufgabe, das ein bisschen rüberzubringen, im Training und im Spiel mit vornweg schwimmen. Und was die Siegermentalität angeht, da hilft mir, dass ich selbst ein bisschen verrückt bin durch meine Zeit in den USA. Eifer und Siegeswillen treiben mich an.

Was spricht denn dann für Ihre neue Mannschaft?

Karsten Seehafer (Trainer, d. Red.) und Bernd Seidensticker (Clubchef, d. Red.) haben hier echt etwas auf die Beine gestellt. Und wir haben uns personell super verstärkt. Der Kader ist viel tiefer als vergangenes Jahr. Wir sind deutlich stärker. In jedem Training ist Zug drin.

Auch stark genug für die Champions League, die für Waspo 98 am Mittwoch gegen AN Brescia beginnt?

Wir wollen da bestimmt nicht nur ein bisschen mitschwimmen. Aber jetzt ist erst einmal Supercup – und da haben wir uns einiges vorgenommen.

Von Jörg Grußendorf