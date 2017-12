Glück, dass die Verfolger schwächeln

Volleyball. Herbstmeister VfL Grasdorf hat trotz der dritten Saisonniederlage die Tabellenführung in der Verbandsliga 3 verteidigt. Wie schon bei ihrem Gastspiel vor einer Woche zogen die Männer um Spielertrainer Thomas Heidrich gegen den VfL Wolfsburg mit 2:3 (25:15, 15:25, 20:25, 25:21, 12:15) den Kürzeren und ließen erneut wichtige Punkte im Titelkampf liegen. „Das ist ärgerlich. Aber wir haben Glück, dass auch die Verfolger derzeit schwächeln“, sagte Heidrich.

Dabei startete der VfL furios und sorgte im ersten Satz für klare Verhältnisse. Doch dann verloren die Gastgeber den Faden. „Als die Wolfsburger ihre Erfolgsformation der letzten Woche aufgeboten haben, konnten wir uns nicht mehr richtig auf den Gegner einstellen. In der besten Besetzung würden die Wolfsburger auch in der Oberliga spielen können“, sagte Heidrich. Immerhin rettete sich sein Team durch den Gewinn des vierten Satzes in den Tiebreak und hatte einen Zähler sicher. Nach ausgeglichenem Verlauf (20:20) entschieden die Grasdorfer vier Ballwechsel in Folge für sich. Im finalen Durchgang lag der VfL beim letzten Seitenwechsel nur mit 7:8 hinten, die Wende blieb jedoch aus. „Zu dem Zeitpunkt war noch alles im Lot. Nach drei einfachen Fehlern war das Spiel gelaufen“, erklärte Heidrich.

Im Anschluss holten die Grasdorfer in der finalen Partie des Jahres die nötigen Zähler, um in der Tabelle weiter ganz oben zu stehen. Beim 3:0 (25:11, 25:10, 25:19) gegen den FC Wenden war der Sieg nur eine Frage der Zeit. Im ersten Satz bauten die Grasdorfer eine 9:2-Führung auf 20:6 aus. Auch im zweiten Abschnitt hatten die Gäste aus Braunschweig Mühe, überhaupt in den zweistelligen Bereich zu kommen. Nur im dritten Durchgang ging es etwas enger zu. „Es war ein Klassenunterschied“, konstatierte der Spielertrainer.

Die VSG Hannover II hat sich mit einem Punkt begnügen müssen und rangiert weiterhin am Tabellenende der Verbandsliga 2. Im Gastspiel beim TSV Hollern-Twielenfleth bot die Zweitvertretung eine starke Vorstellung, musste sich aber mit 2:3 (25:13, 19:25, 20:25, 25:17, 10:15) geschlagen geben. „Es war ein heißer Tanz. Im ersten Satz haben wir den Gegner demontiert. Das Team war konzentriert und hat mit Kampf dagegengehalten. Leider konnten wir das Niveau nicht halten“, sagte Daniel Hartleib. Das von Thorsten Linné gecoachte Team unterlag im Anschluss auch dem TuS Zeven. Beim 1:3 (13:25, 28:26, 11:25, 12:25) bewegte sich die VSG II nur im zweiten Satz auf Augenhöhe.

Das Oberligateam der VSG ist auswärts zum ersten Mal in dieser Saison als Verlierer vom Parkett gegangen. Durch das 1:3 (13:25, 25:21, 20:25, 23:25) beim USC Braunschweig III rutschte die ersatzgeschwächte VSG auf den vierten Tabellenplatz ab. „Wir mussten der Grippewelle der letzten Wochen Tribut zollen. Gegen einen defensivstarken Gegner haben wir pro Person zwei Fehler zu viel gemacht“, sagte Coach Hartleib.

Die Frauen der VSG Hannover müssen den Blick nach der fünften Pleite in der Oberliga 2 nach unten richten. Beim TVE Horn Bremen II unterlag das Team von Florian Reinke mit 1:3 (25:21, 18:25, 13:25, 24:26). „Im ersten Satz ist unser Matchplan aufgegangen. Dann haben wir massenweise Fehler in Aufschlag und Angriff produziert“, sagte der Coach, der mit acht Spielerinnen auskommen musste. Die kurzfristigen Ausfälle von Zuspielerin Melanie Mohwinkel und Ersatzlibera Lisa Glückhardt waren nicht zu kompensieren.

Von Dennis Scharf