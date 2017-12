Grasdorfer Reserve revanchiert sich gegen VSG Hannover III

Grasdorf. Im Nachholspiel der Männer -Bezirksliga 3 hat das Reserveteam des VfL Grasdorf die Drittvertretung der VSG Hannover in die Knie gezwungen. Beim 3:2 (25:22, 25:15, 23:25, 19:25, 15:13)-Heimsieg revanchierten sich die Grasdorfer für die klare 0:3-Niederlage in der Hinserie, die sie vor einem Monat kassiert hatten. Einen glatten Erfolg vor Augen, brachten sich die Gastgeber diesmal durch den unglücklichen Verlust des dritten Durchgangs noch selbst in Bedrängnis. Nach dem Satzausgleich behielt der VfL II erst im Tiebreak hauchdünn die Oberhand und festigte dadurch den zweiten Tabellenplatz. Das Perspektivteam der VSG bleibt weiter auf dem fünften Rang.

Während sich alle anderen Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet bereits in der Weihnachtspause befinden, müssen die Frauen in der Landesliga 5 am Sonnabend noch einmal antreten. Die VSG Hannover II will ab 15 Uhr den vierten Platz beim Tabellennachbarn TC Hameln verteidigen. Dafür muss das Team von Coach Sascha Witte zum Jahresabschluss aber als Sieger vom Feld gehen.

Im Anschluss will der SC Bad Münder als Dritter an selber Stätte im Idealfall alle drei Punkte aus der Rattenfängerstadt entführen. Das Team von André Guddack könnte den Abstand auf das Spitzenduo MTV Bad Pyrmont und VC Nienburg auf vier Zähler reduzieren und nach dem Jahreswechsel weiterhin im Kampf um den Titel mitmischen.

Von Dennis Scharf