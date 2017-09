Grasdorfer schicken ihre Gegner reihenweise auf die Matte

Judo. Beim NJV-Sichtungsturnier der Jugend U 13 und U 16 haben die Talente des VfL Grasdorf einmal mehr auftrumpfen können. Vier von ihnen waren dabei, keiner konnte in die Knie gezwungen werden. Bei Leny Schubert und Evelyn Busch war das allerdings schon im Voraus klar – sie waren die Einzigen in ihren Gewichtsklassen und traten lediglich zu Freundschaftskämpfen außerhalb ihrer Gewichtsklassen an.

Leonard Drewke und Theodor Mrozik wurde einiges mehr abverlangt, ehe sie sich die Goldmedaille umhängen lassen konnten. Drewke musste besonders im Kampf gegen den späteren Zweiten, Islam Ahmatov vom SV Nienhagen, seine ganze Kraft mobilisieren. Erst am Ende konnte er per Hüftwurf einen Ippon erzielen und damit den Kampf vorzeitig beenden. Mrozik hatte in seiner Gruppe weniger Widerstand und gewann unter den Augen seines Coaches Christoph Vietgen alle Kämpfe vorzeitig.

Auch bei der Bezirkseinzelmeisterschaft der U 12 in Godshorn war der VfL einmal mehr eine große Nummer. Bei den Jungen gingen vier Titel in den zehn Gewichtsklassen an die selbstbewussten Grasdorfer. Der Leichteste, Lukas Maschura, kämpfte souverän und holte Gold in der Klasse bis 24 Kilogramm. Bei den Jungen bis 30 Kilogramm gab es sogar einen Grasdorfer Doppelsieg: Justus Jelten beendete alle Kämpfe vorzeitig – auch das Finale gegen Vereinskamerad Max Beitat. Eine Gewichtsklasse höher (bis 32 kg) beeindruckte Paul Koblmüller seine Gegner mit schnellen Techniken. Das vierte Gold für den VfL ging an Ferdinand Mrozik (bis 37 kg).

Christian Daoud vom SC Hemmingen-Westerfeld trug sich ebenfalls in die Siegerliste ein. In der Klasse bis 26 Kilogramm sicherte er sich die Punkte zu den Siegen mit seinen Boden- und Standtechniken. Eine Einladung zum NJV-Sichtungsturnier in zwei Wochen in Nienhagen war der zusätzliche Lohn. Bei den Mädchen war Rose Schophaus in der Klasse bis 28 Kilogramm die beste Grasdorferin. Sie steigerte sich von Kampf zu Kampf und verlor das Finale nur durch eine Unachtsamkeit. „Sie hat sich darüber sehr geärgert. Potenzial, um noch weiter nach oben zu kommen, hat sie definitiv“, sagte Trainer Frank Krotzeck. Emily-Chiara Plich holte in der Klasse bis 24 Kilogramm ebenfalls Platz zwei. Einen dritten Rang sicherte sich Friederike Alsleben (32 kg) für die Grasdorfer. Bei den Jungen ging Platz drei jeweils an Matvej Kozirevs (26 kg), Finn Ahlemeier (28 kg) und Arman Kirakossjan (34 kg).

Einen Tag später ging es in Godshorn um die Bezirksmeisterschaft der U 10 . Weil keine andere Mannschaft angereist war blieben die Grasdorfer Mädchen tatenlos. Die Jungen hatten mit der KG Godshorn/Mellendorf zumindest einen Kontrahenten, gegen den sie mit 5:1 und 5:2 die Oberhand behielten.

Als gute Gastgeberin hat sich die Judo-Abteilung des TKJ Sarstedt bei der Einzelmeisterschaft der U 12 der Region Leine-Weserbergland präsentiert. Spartenleiterin Heike Kirsch und ihre Mitstreiter konnten sich jedoch nicht nur über Lob von ihren Gästen freuen, sondern auch über eine Silbermedaille. Für diese sorgte Anna Frumkin (42,4 kg), die sich im Pool Deutschland – die Gewichtsklassen hatten Ländernamen bekommen – nur Amanda Becker von der VT Rinteln geschlagen geben musste. Gegen Maxime Mohr (MTV Elze) behielt sie dank einer Festhaltetechnik die Oberhand.

Im Pool Griechenland schrammte Kilian Hertel (26,7 kg) knapp am Podest vorbei, seine Trainer äußerten sich aber hinsichtlich seiner Perspektive sehr zuversichtlich. Raphael Kramer (33 kg) wurde im Pool Island ebenso Vierter, Benedikt Hertel (41,2 kg) belegte im Pool Finnland den fünften Platz.

Von Matthias Abromeit und Marian Swiderke