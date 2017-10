Greiner meistert den schweren Weg

Hannover. Eine Premierengewinnerin und ein routinierter Seriensieger: Lena Greiner aus dem Bundesligateam des DTV Hannover und der gebürtige Hannoveraner Stefan Seifert – derzeit in Diensten des Oldenburger TeV – sind die neuen Tennis-Landesmeister. Und natürlich bringen eine 16-Jährige und ein Routinier von 32 Jahren zwei völlig unterschiedliche Geschichten mit sich.

Für Greiner, seit dem Sommer an der Tennisbase Hannover beheimatet und Mitglied des DTV-Teams, das den Aufstieg in die 1. Bundesliga sicherte, war der Weg ins Endspiel alles andere als leicht. Im Halbfinale wartete mit Angelina Wirges schließlich eine weitere DTV-Spielerin, dazu die Meisterin des Sommers und Topgesetzte dieser Titelkämpfe. Es entwickelte sich ein zähes Ringen mit knallharten Grundlinienduellen. Greiner setzte sich am Ende hauchdünn mit 5:7, 7:5 und 10:4 durch, um im Finale mit Nicole Rivkin auf eine Ungesetzte und dazu erst 14-Jährige zu treffen.

Rivkin, wie Halbfinalgegnerin Franziska Sziedat ebenfalls gerade zum DTV Hannover gewechselt, hatte die drei Jahre ältere Nummer zwei der Setzliste mit 7:6, 6:1 doch ein wenig überraschend gestoppt. Auch im Teenager-Finale gegen ihre Trainingsgefährtin aus der Tennisbase startete sie furios, ging durch ihr variables Spiel mit 4:0 in Führung und hatte bei 6:5 zwei Satzbälle. Dann aber schlichen sich Fehler ein und Greiner wiederum wurde stärker und sicherer.

Mit 7:6, 6:3 feierte die Tochter des ehemaligen Fußball-Profis Frank Greiner (unter anderem 1. FC Köln und VfL Wolfsburg) ihren ersten Titelgewinn bei den Damen. „Lena war am Ende konstanter, aber die beiden haben hier wirklich ein tolles Turnier gespielt“, sagte Tennisbase-Trainer Lars Gruner.

Bei den Herren war, ist und bleibt Stefan Seifert das Maß aller Dinge bei diesen Meisterschaften. Er schnappte sich den Siegerscheck zum dritten Mal in Folge, zum siebten Mal insgesamt. Und am Wochenende sogar mit einem lädierten Handgelenk, der Linkshänder spielte konsequent die Rückhand einhändig als Slice. „Aber genau damit bringe ich die jüngeren Spieler ganz schön in Verlegenheit“, erkannte der Routinier.

Dazu der knallharte Service und zahlreiche Winner mit der Vorhand bildeten den perfekten Meistermix. Lediglich gegen Daniel de Jonge (TC Alfeld), den in der TennisBase lebenden Holländer, wurde es beim 7:5, 6.2 im ersten Satz ein wenig eng. Das Halbfinale gegen Laurenz Blickwede vom TC GW Gifhorn dominierte Seifert ebenso sicher mit 6:2, 6:4 wie schließlich im Finale gegen Lucas Lenz aus Lilienthal mit 6:3, 6:4.

Von Sybille Schmidt