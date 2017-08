Grönefeld träumt von der Doppel-WM

Hannover. Vergangene Woche Cincinnati, aktuell New Haven und ab kommender Woche New York: Derzeit ist Anna-Lena Grönefeld, Deutschlands beste Tennisspielerin im Doppel, auf der amerikanischen Hartplatztour unterwegs. Und es läuft richtig gut mit ihrer tschechischen Partnerin Kveta Peschke. Aktuell nimmt das Duo auf der „Road to Singapore“ den fünften Platz ein. Die Teilnahme an der Doppel-WM der besten acht Paarungen des Jahres ist in greifbarer Nähe.

„Dieses Turnier am Ende des Jahres gehört zu den großen Zielen der Saison – und das jedes Jahr aufs Neue“, sagt Grönefeld. Bei dem Saisonfinale dabei zu sein, ist ebenso wichtig, wie bei den vier Grand Slams in Melbourne, Paris, Wimbledon und News York vorn mitzuspielen.

„Bis jetzt hat das Masters bei mir noch nie geklappt, jetzt sind wir in einer guten Situation“, sagt Grönefeld, ohne in verfrühte Euphorie zu verfallen, „wir können immer noch abrutschen, es ist noch ein langer Weg.“

Gespielt wird Woche für Woche. Auch nach einem so außergewöhnlichen Event wie Olympia gibt es keine Pause. Darum sind die Erinnerungen von der seit fünf Jahren in Hannover lebenden Grönefeld an Rio trotz des schnellen Ausscheidens im Doppel in der ersten Runde auch nicht negativ.

„Natürlich wollten Laura Siegemund und ich gut spielen. Wir waren ein wenig enttäuscht. Aber wir stecken bei der großen Anzahl von Turnieren und Matches so einiges an Niederlagen ein im Jahr – da lernt man, damit umzugehen“, sagt die 32-Jährige ehrlich.

Dennoch bleibt Rio als ein fantastisches Erlebnis in ihrer Gedankenwelt. „Es bleiben viele tolle Erinnerungen“, sagt sie, „es ist spannend, die Athleten aus allen Sportarten, aus allen Ländern zu sehen und im olympischen Dorf auch kennenzulernen. Wir bekommen Einblicke in andere Sportwelten, das ist gleichermaßen interessant und inspirierend.“

So schön die Erinnerungen auch sind und so gut es ein Jahr später läuft für Grönefeld – ob sie 2020 in Tokio wieder dabei ist, vermag sie derzeit nicht zu sagen. „Das ist einfach zu weit weg, so lange plane ich nicht“, erklärt sie, „ob ich noch drei Jahre in dieser Intensität spiele, weiß ich im Moment wirklich nicht.“

Verständlich, denn Grönefeld, die im Sommer dem Damen-Team des DTV Hannover zum Sprung in die erste Bundesliga verhalf, hat eine fast 15 Jahre andauernde Profikarriere hinter sich, sie fokussiert sich derzeit ganz aufs nächste Ziel. „In Singapur dabei zu sein, das streben wir jetzt konzentriert an“, sagt sie.

Was danach kommt, selbst im nächsten Jahr, ist unklar. Möglich, dass Dauerpartnerin Peschke ab der nächsten Saison nicht mehr auf der Tour ist. „So richtig fest steht das aber noch nicht. Wie es wirklich weitergeht, wird sich in den nächsten Wochen abzeichnen“, kündigt Grönefeld an. Wenn es gut läuft, beginnt die Planung eben nach der WM.

