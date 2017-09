Großenheidorner Glücksgefühle

Handball. In der zurückliegenden Woche haben die Handball-Fans des MTV Großenheidorn besonders gern auf die Tabelle der Oberliga geschaut. Ihre Männer -Mannschaft ist Tabellenführer – ohne Verlustpunkt. Dass der große Rivale aus der Nachbarschaft, die HSG Schaumburg Nord, direkt dahinter kommt, hat den Glücksgefühlen einen zusätzlichen Schub gegeben. Am Sonnabend um 17 Uhr muss das Team bei Aufsteiger SF Söhre antreten.

„Wir brauchen nicht lange herumreden. Wir sind in Söhre favorisiert“, sagt Betreuer Thomas Zumbrock. Alles andere sei unrealistisch. Die Gäste können in fast stärkster Besetzung anreisen. Lediglich die Langzeitverletzten Jonathan Semisch und Lars Pommer fehlen weiterhin. „Die Stimmung nach den vier Siegen ist natürlich glänzend“, unterstreicht Zumbrock. Die Mannschaft sei wild entschlossen, ohne Verlustpunkt in die anstehende Herbstferien-Pause zu gehen.

Abwehr ist das Prunkstück

Unterschätzen werden die Seeprovinzler das Team aus Söhre freilich nicht. Der Aufsteiger spielt stets vor einer stimmungsvollen Kulisse und hat in den vergangenen Jahren einige Vergleiche vor allem aufgrund der großen Unterstützung seiner Zuschauer gewinnen können. Die Großenheidorner ihrerseits verfügen über ausreichend erfahrene Kräfte, für die eine solche Situation nicht neu ist – und die sich davon nicht beeindrucken lassen.

„Viel wird davon abhängen, ob wir erneut eine gute Abwehr hinstellen können“, betont Zumbrock. Das ist den Großenheidornern zuletzt gut geglückt. Sowohl in Nienburg als auch gegen den MTV Vorsfelde war es vor allem die kompakte Abwehr, die die Weichen auf Sieg stellte. Hinzu kamen gut aufgelegte Torhüter mit René Schröpfer und Lars Wagner.

Ebenfalls reisen müssen die Landesliga-Männer des MTV Großenheidorn II. Die Riege von Trainer Bertrand Salzwedel ist zu Gast beim VfL Hameln II. Beginn des Duells der Reserven ist am Sonntag um 15 Uhr.

Obwohl die Gäste am zurückliegenden Spieltag etwas überraschend bei der SV Alfeld verloren haben und es noch nicht hundertprozentig rund läuft, erwartet Salzwedel eine schwierige Aufgabe für seine Formation. Die Großenheidorner wollen jedoch die zweite Saison-Niederlage unbedingt vermeiden und auch in Hameln punkten.

In der Regionsoberliga der Frauen bestreitet der MTV Großenheidorn II seine Partie gegen die HSG Schaumburg Nord II. Beginn der Begegnung ist am Sonnabend um 17 Uhr. Die Großenheidornerinnen sind glänzend in die Saison gestartet und bislang sogar noch ungeschlagen geblieben.

Daheim noch ohne Erfolg

Trainer Gerd Müller ist es gelungen, aus jungen und erfahrenen Akteurinnen eine schlagkräftige Truppe zu formen, die gegen die Schaumburgerinnen favorisiert ist. Bei den Gästen ist es in den zurückliegenden Wochen noch nicht rund gelaufen. Trotzdem werden die Großenheidorner den Gegner nicht unterschätzen, denn in diesen Nachbarschaftsduellen hat es schon häufig überraschende Ergebnisse gegeben.

Am Sonntag um 15 Uhr muss die ­ B-Jugend von GIW Meerhandball ran. Die Riege von Trainer Alexander Wenzel erwartet die JSG Weserbergland.

Die Wenzel-Sieben ist vor eigenem Publikum noch sieglos, die Zähler wurden in Groß Lafferde und Braunschweig eingefahren. „Wir wollen die zwei Punkte unbedingt“, gibt sich der Übungsleiter kämpferisch. Und das, obwohl er ­­­jüngst aufgrund einiger fehlender Spieler nicht optimal trainieren lassen konnte.

Von Harmut Butt