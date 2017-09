Großenheidorner haben Derby vor der Brust

Handball. Vorherrschendes Thema in Großenheidorn und Umgebung ist in dieser Woche das bevorstehende Oberliga-Nachbarschaftsduell bei der HSG Nienburg gewesen. Die Partie wird am Freitag um 20.15 Uhr in Nienburg angepfiffen.

Zahlreiche Großenheidorner Fans werden ihr Team begleiten – sie hoffen auf den dritten Saisonsieg. Die Riege von Trainer Marc Siegesmund ist mit den Erfolgen gegen die TSV Burgdorf III und TVJ Duderstadt glänzend in die Spielzeit gestartet.

„Nienburg ist noch einmal ein anderes Kaliber“, sagt Siegesmund. Er sieht die Begegnung als Standortbestimmung. Beide Teams verfügen über eine gute Qualität in ihrem Kader. „Kleinigkeiten werden das Spiel entscheiden“, sagt MTV-Betreuer Thomas Zumbrock.

Kleinigkeiten entscheiden

Ein besonderes Spiel ist es vor allem für Kreisläufer Benno Hillebrandt, der vor Saisonbeginn zum MTV gewechselt ist und an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Auch Torhüter René Schröpfer hat schon für die Nienburger gespielt. Er hat nach seiner Rückkehr in die Seeprovinz schon mehrfach in Begegnungen mit den Nienburgern außergewöhnliche Leistungen gezeigt. „Ein starker Torhüter könnte spielentscheidend werden“, mutmaßt Zumbrock.

Auf Nienburger Seite freut sich Steffen Kaatze besonders auf die Partie. Er hat in der Großenheidorner Jugend gespielt und ist seit Jahren als Regisseur ein Leistungsträger bei den Weserstädtern. „Insgesamt ist der Nienburger Rückraum für Oberliga-Verhältnisse sehr stark“, kommentiert Zumbrock. So werden die MTV-Männer obendrein ein besonderes Auge auf den torgefährlichen Sören Fennekoldt legen.

Gern dabei gewesen wäre auch Routinier Jan-Philipp Cohrs. Nach seiner Augenverletzung im Duderstadt-Spiel muss er passen – er steht nicht zur Verfügung. Zur Festigung des Deckungsverbands hätte ihn Siegesmund gern im Kader gehabt.

In der Landesliga Hannover sind noch fünf Teams ohne Verlustpunkt. Zwei davon treffen am Sonnabend um 19 Uhr aufeinander. Gastgeber ist der ehemalige Oberligist TuS GW Himmelsthür, der es mit dem MTV Großenheidorn II zu tun bekommt.

Gastgeber sind favorisiert

Mit ihrem Interimstrainer Bertrand Salzwedel haben die jungen Großenheidorner in ihren ersten zwei Begegnungen zu überzeugen gewusst. In Himmelsthür wartet ein von vielen Landesliga-Trainern als Meisterschaftsfavorit genannter Kontrahent, der sowohl im gebundenen Angriff als auch bei Tempo-Angriffen seine Stärke bereits unter Beweis gestellt hat.

Von Hartmut Butt