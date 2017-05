Handball. Souverän haben sich die Oberliga- Männer des MTV Großenheidorn von ihrem Publikum verabschiedet. Im finalen Heimspiel der Saison 2016/17 siegten sie mit 32:25 (17:12) gegen die HF Helmstedt-Büddenstedt.

„Wir haben so viel gemacht, wie nötig war“, kommentierte Trainer Marc Siegesmund. Trotz des deutlichen Sieges war die Fehlerquote noch hoch. „40 Tore wären gegen die Helmstedter möglich gewesen“, stellte der Übungsleiter kritisch fest.

Coach Siegesmund gibt allen Akteuren Spielpraxis

Die Großenheidorner begannen zielstrebig, lagen bereits nach neun Minuten mit 3:0 vorn. Maik Bokeloh war es, der nach 18 Minuten mit dem 12:7 den Abstand auf fünf Tore ausbaute. Siegesmund gab allen Spielern im Kader ausreichend Spielanteile.

So durfte der zum Ende der Saison den Verein verlassende Torben Müller noch einmal auf der Linksaußen-Position sein Können zeigen. Drei Tore erzielte er. Auch der zweite Abgang wusste zu überzeugen. Louis Fuhlrott wechselte sich mit Luca Ritter auf der rechten Seite ab. Beide spielten sowohl auf der rechten Außenbahn als auch im rechten Rückraum. Ritter blühte in der zweiten Hälfte regelrecht auf, war nicht zu bremsen und mit neun Toren der erfolgreichste MTV-Angreifer. Ritter erzielte vor der Pause mit dem 17:11 auch die höchste Führung in Hälfte eins.

Auch Tim Bretz kann sich als Spielmacher beweisen

Auch zwei Jugendliche kamen zum Einsatz. Gerrit Otte gehört mittlerweile schon fest zum Stamm der Seeprovinzler, Tim Bretz konnte auf der Spielmacher-Position Erfahrungen sammeln. Egal, mit welcher Besetzung die Gastgeber agierten: Die Gäste vermochten sie nicht zu bremsen. Die Helmstedter verkürzten Mitte der zweiten Hälfte zwar noch einmal auf vier Tore. Näher kamen sie aber nicht mehr heran.

Ein weiterer Abgang steht beim MTV fest: Jannis Culmann wird den Verein verlassen. Er spielt in der nächsten Saison für den Lehrter SV.

MTV Großenheidorn: Schröpfer,

L. Pommer – L. Ritter (9), N. Hermann (7/3), Müller (3), Cohrs (2/1),

Borgmann (2), Otte (2), Nolte (2),

T. Hermann (2), Fuhlrott (1), Öttermann (1), Bokeloh (1), T. Bretz

Ebenfalls erfolgreich waren die Landesliga- Frauen des MTV Großenheidorn. Sie entschieden das Duell mit dem SC Germania List mit 30:24 (14:13) für sich. Zunächst sah es überhaupt nicht nach einem Erfolg der Gastgeberinnen aus. Sie lagen bereits nach fünf Minuten mit 2:5 hinten. Auch nach zehn Minuten betrug der Abstand noch drei Tore.

Überragende Merle Rindfleisch wirft zehn Tore gegen Germania

In der Schlussphase der ersten Hälfte war es die überragende Merle Rindfleisch, die innerhalb von zwei Minuten den Ausgleich zum 12:12 und die Tore zur 14:12-Führung erzielte. Ihre Schwester Nora machte dann Mitte der zweiten Hälfte mit ihrem Treffer zum 25:17 alles klar.

Die Weichen zum Sieg hatten die Großenheidornerinnen unmittelbar nach der Pause gestellt, als sie fünf Minuten ohne Gegentor blieben und auf 18:13 davonzogen. Davon erholten sich die Gäste aus der List im weiteren Spielverlauf nicht mehr.

Für die MTV-Riege war es das abschließende Spiel dieser Saison. Mit Rang vier dürfte die Mannschaft zufrieden sein – für mehr fehlte die Konstanz.

MTV Großenheidorn: Gieselmann,

Kloppenburg, Siekmeier –

Merle Rindfleisch (10), Schirmer (9/2), Pinkenburg (4), Hogrefe (3), Nora Rindfleisch (1), Geiger (1), Schröpfer (1), Dreyer (1), De Salvo

Von Hartmut Butt