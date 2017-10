Großenheidorner sind favorisiert

Handball. Auf den MTV Großenheidorn wartet in der Oberliga eine schwere Auswärtsaufgabe. Der Tabellenzweite gastiert am Sonnabend um 19.30 Uhr in Schellerten, wo er auf die SG Börde Handball trifft. In den vergangenen Jahren ging es dort unabhängig von der Tabellenkonstellation immer spannend zu.

Der Blick auf die Tabelle verrät, dass die Großenheidorner favorisiert sind – Börde liegt aktuell nur an 12. Stelle.„Unterschätzen dürfen wir sie aber auf keinen Fall. Das ist eine erfahrene Riege mit individuell starken Spielern“, betont SG-Betreuer Thomas Zumbrock. Vor allem die Besetzung des Rückraums – Kenny Blotor, Simon Ratzke, Jirka Strube und Franz Köhler – kann sich sehen lassen.

Zudem werden die Gastgeber mit zusätzlichem Selbstvertrauen ausauflaufen, nachdem sie vor einer Woche beim 28:27 bei der TG Münden ihren ersten Saisonsieg eingefahren haben. In den Spielen zuvor hatten sie diesen oft nur knapp verpasst. Beispielsweise trotzten sie in eigener Halle der HSG Schaumburg Nord ein Remis ab.

Die Großenheidorner sind froh, dass sie in Schellerten wieder auf Abwehrchef Jonathan Semisch zurückgreifen können. Nach mehrmonatiger Verletzungsphase kehrt der Routinier in den Kader zurück. Er soll in den hektischen Phasen, die es bei diesem Aufeinandertreffen durchaus geben könnte, für Ruhe im Spiel der Gäste sorgen. Schließlich muss Trainer Marc Siegesmund mit Jan-Philipp Cohrs aus privaten und Benno Hillebrandt aus beruflichen Gründen zwei starke Abwehrspieler ersetzen. In den Kader rückt der A-Jugendliche Mika Ritter. „Wir wissen, dass es schwer wird. Unser Anspruch ist trotzdem ein Sieg“, gibt sich Zumbrock kämpferisch.

Die zweite Mannschaft des MTV Großenheidorn II fährt ebenfalls leicht favorisiert zum TuS Bothfeld. Dort wird die Landesliga -Partie am Sonntag um 16 Uhr angepfiffen. Eine Woche nach der bitteren Heimniederlage gegen die Stadtoldendorfer wollen die Großenheidorner nun direkt etwas Wiedergutmachung betreiben. Dazu muss eine deutliche Leistungssteigerung im Abwehrverhalten her. Im Fall einer erneuten Niederlage würden die MTV-Männer in der Tabelle weiter abrutschen.

In der Regionsoberliga trifft der TSV Neustadt am Sonntag um 13.30 Uhr auswärts auf die HSG Hannover-Badenstedt. Die Gastgeber haben zwar bislang erst einen Sieg eingefahren. Trotzdem fährt Neustadts Coach Patrick Robock mit großem Respekt nach Badenstedt. „Wir müssen von Beginn an konzentriert zur Sache gehen“, fordert der Übungsleiter.

Das Top-Spiel des Wochenendes steigt am Sonntag um 18 Uhr in Barsinghausen. Dort trifft der Vierte HV Barsinghausen II auf den einen Rang schlechter platzierten Garbseners SC. „Das ist eine richtungsweisende Partie. Mit einem Sieg hält man Anschluss an die Spitzenmannschaften der Liga, bei einer Niederlage geht es ab ins Mittelfeld“, sagt Trainer Michael Evers.

Von Hartmut Butt