Isernhagen. Die fleißigen Helfer sind seit Tagen im Einsatz. Spätestens am Donnerstagmorgen wollen sie auch mit den letzten Vorbereitungen fertig sein. Dann rücken für vier Tage die Reiter und Pferde in Isernhagen in den Mittelpunkt – und der Spitzensport ist wieder garantiert, wenn der ortsansässige Reit- und Fahrverein (RFV) bis zum Sonntag zu seinem großen internationalen Turnier lädt. Knapp 300 Reiter werden mit 1100 genannten Pferden starten. Höhepunkt der mit etwa 60 000 Euro dotierten Veranstaltung ist traditionell der Große Preis von Isernhagen am Sonntag (15.15 Uhr). Die Dreisterne-Springprüfung der Klasse mit Stechen ist mit 10 000 Euro dotiert.

Bei den Nennungen gibt es in diesem Jahr erstmals seit Langen wieder einen kleinen Rückgang. 2016 hatten 389 Reiter gemeldet. „Wir haben durch das Turnier in Nienburg regionale Konkurrenz“, sagt RFV-Pressesprecherin Kristin Süßenbach. „Dazu kommen ein internationales Turnier in Berlin und der Nationenpreis in Polen.“ Der Qualität der eigenen Veranstaltung tue das aber keinen Abbruch, sagt die Tochter der RFV-Vorsitzenden Elke Gerns-Bätke.

Das Teilnehmerfeld ist in der Tat erneut großartig besetzt und bestätigt den Ruf des Turniers, der reitsportliche Gipfel im hannoverschen Raum zu sein. Die prominenteste Starterin ist die erfolgreichste Dressurreiterin der modernen Turniergeschichte: Isabell Werth.

Die 47-jährige 14-fache deutsche Meisterin, sechsfache Olympiasiegerin, siebenfache Welt- und 14-fache Europameisterin aus Rheinberg ist ein gerngesehener Stammgast. Sie wird wieder junge Pferde vorstellen – und hat bei den hochwertigen Prüfungen (es gibt allein fünf auf S-Niveau) genügend Gelegenheit dazu. Ebenfalls Olympiaerfahrung (allerdings für Kanada) hat Leonie Bramall, die für den RFV startet und Heimrecht hat.

Bei den Springreitern versucht Hendrik Sosath, seinen Vorjahressieg im Großen Preis zu wiederholen. Doch da gibt es genügend Konkurrenz, die dieses verhindern will. Patricio Muente, Gewinner des Hamburger Derbys, und der deutsche Meister Andreas Kreuzer gehören ebenfalls zum Favoritenkreis. Und natürlich Meredith Michaels-Beerbaum. Die vierfache Europameisterin reitet Ausbildungspferde, kommt aber immer für einen Sieg infrage.

Von Jörg Grussendorf