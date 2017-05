Leichtathletik. Der Neustädter Stadtlauf hat auch bei der 6. Auflage die Massen auf Kurs gebracht. Zwar waren es mit 697 Finishern einige weniger als im Vorjahr, doch alle, die die Runde durch die City gedreht hatten, waren begeistert. Das lag beim Langenhagener Andreas Solter nicht nur daran, dass er den Zehn-Kilometer-Hauptlauf erstmals gewonnen hatte. In 35:38 Minuten war der Vorjahresvierte in diesem Jahr zudem schneller als der letztjährige Sieger. „Die Runde ist wirklich schön und abwechslungsreich. Das hat richtig Spaß gemacht, hier zu laufen“, meinte der Gewinner.

Auch Seriensiegerin Gwendolyn Mewes (LAC Langenhagen) hatte wieder ihren Weg nach Neustadt gefunden. In 38:42 Minuten holte sie sich wie im Vorjahr den Sieg. Dahinter verbesserte sich Lisa Huwatscheck aus Poggenhagen auf Rang zwei der Frauen-Wertung – obwohl sie mit Handicap lief. „Ich bin am Mittwoch zuvor beim Sportfest in Wunstorf zum allerersten Mal ein Rennen in Spikes gelaufen. Ich hatte mächtig Muskelkater in den Waden und gehofft, dass der bis zum Lauf hier in Neustadt weg ist. War er aber nicht“, gestand Huwatscheck. So wurde sie bei jedem Schritt an ihre 11:22,33 Minuten vom 3000-Meter-Lauf in Wunstorf erinnert. Zweite in Neustadt wurde sie in 41:52 Minuten dennoch. Ihre Trainingspartnerin von Hannover 96, Mareike Siebert, hatte indes weniger Probleme, den Mittwoch wegzustecken. Sie gewann in 20:21 Minuten den Stadtlauf auf der Fünf-Kilometer-Strecke. Der Männer-Sieg ging an den Celler Daniel Diekmann (18:45).

Paul Matthesius ist sehr schnell

Dahinter lieferten sich zwei Nachwuchs-Renner vom TSV Neustadt Running Team ihr Privat-Duell. Der erst zwölfjährige Paul Matthesius kam sogar schon 25 Sekunden hinter dem Gewinner ins Ziel. Sein Teamkamerad Theo Schlaphoff lag weitere acht Sekunden dahinter auf Rang drei des 150-köpfigen Feldes. „Paul und Theo motivierten sich immer wieder gegenseitig. Auf der durch die feuchtwarme Gewitterluft nicht einfachen Strecke war das eine tolle Leistung“, freute sich Trainer Carsten Thielking.

Die nächstbesten seiner insgesamt 42 Athleten kamen ebenfalls unter die Top 20. Sönke Schlaphoff (22:06), Marvin Rieke (22:07) und Timon Rieke (22:26) lagen auf den Rängen 16, 17 und 19. „Aus Trainersicht ein klasse Teamergebnis“, freute sich Thielking.

Nach den Hauptläufen gehörte die Strecke den Kindern. Durch das lange Himmelfahrtswochenende und auch die Gewitterwarnung im Vorfeld waren zwar viele ferngeblieben, doch bei Feldern von bis zu 122 kleinen Rennern je Klassen-Stufe war die Neustädter Grundschulmeisterschaft ebenso ein voller Erfolg – zumal erstmals aus allen zwölf Grundschulen des Stadtgebietes Kinder dabei waren.

Für Furore sorgte Maxi Gleue von der Grundschule Mandelsloh. Er drehte im Lauf der 4. Klassen die Zwei-Kilometer-Runde in 7:46 Minuten. Schneller ist sogar im Vorjahr keiner gewesen – und Moderator Reiner Dismer war zunächst reichlich erstaunt, dass kein Vertreter vom TSV Neustadt-Running-Team an der Spitze lag. Sönke Schlaphoff (7:54) und Marvin Rieke (8:12) kamen erst dahinter auf den Rängen zwei und drei an, gewannen allerdings die Wertung der 5. Klasse und älter. Doch die Erklärung für Dismer war einfach. Die beiden Running-Team-Renner hatten schon den Fünf-Kilometer-Lauf in den Beinen und musste so Maxi Gleue den Vortritt lassen.

Als schnellstes Mädchen lief Saphia Zimmermann (GS Hagen) nach 9:07 Minuten ins Ziel. Knapp dahinter folgte Friederike Lopéz Schmidt (9:14) vom Running-Team. Und das machte Trainer Thielking auch glücklich. „Tolle Erfolge, ein tolles Event mit viel Programm drumherum. Nur etwas mehr als die 697 tatsächlichen Finisher hatten wir nach den 840 Voranmeldungen erwartet“, räumte Thielking ein.

Von Matthias Abromeit