Gwendolyn Mewes toppt in Italien ihre Bestzeit

Leichtathletik. Ihre Klasse hat Gwendolyn Mewes vom LAC Langenhagen auch weit außerhalb der Region unter Beweis gestellt. Bei den Rennen von Springe bis Helstorf und Lehrte bis Gehrden dominiert sie die Frauen-Konkurrenz. Nun gehörte sie auch beim Move-It-Garda, dem international besetzten Halbmarathon am Gardasee, zur Spitze des Feldes.

In 1:21:41 Stunden absolvierte Mewes die 21,1 Kilometer in Riva del Garda. Damit lag sie im 2821-köpfigen Top-Feld auf Platz vier der Frauen-Wertung. Nur die Litauerin Monika Juodeskaite (1:17:21) war unerreichbar. Natalie Jachmann (LG Flensburg/ 1:20:15) und besonders Karoline Robe (Erfurt/1:21:31) lagen hingegen in Reichweite. Und das war das einzige kleine Ärgernis. „Ich bin sehr schnell angegangen und wusste schon beim Laufen, dass ich am Ende langsamer werden würde.“ Bis Kilometer 18 konnte Mewes noch von einem Platz auf dem Medaillen-Podest träumen. Dann kam Robe heran und überholte. Mewes: „Bronze wäre schon schön gewesen.“

Doch nur wenig später überwog die Freude. Denn ihre Zeit von 1:21:41 Stunden bedeutete dennoch eine persönliche Bestmarke. Die bisherige hatte sie vor einem Jahr beim Start in Riva aufgestellt. Und Erinnerungsmedaillen gab es bei der Siegerehrung ohnehin für die ersten sechs Plätze. „Es war wirklich ein so schöner Lauf bei optimalen Laufbedingungen von 12 Grad Celsius und strahlendem Sonnenschein“, meinte Mewes.

Ihr Freistart am Gardasee sowie die Reise dorthin waren der Lohn für den Sieg beim Sport-Scheck-Nachtlauf in Bremen gewesen.

Von Matthias Abromeit