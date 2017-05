Handball. Mit stehenden Ovationen und vielen Schulterklopfern haben die Fans der HF Springe ihre Lieblinge in die Sommerpause verabschiedet. Die Mannschaft hatte sich gegen den TV Kirchzell, Schlusslicht der 3. Liga Ost, zwar schwergetan, aber mit 33:30 (16:16) durchgesetzt. Da der TV Großwallstadt zeitgleich beim HSV Hannover verlor (33:36), sind die Deisterstädter am letzten Spieltag noch auf den dritten Rang der Tabelle geklettert.

Bevor die Mannschaft von Oleg Kuleshov gemeinsam mit ihren Fans es abverlangt haben und sich ganz und gar nicht wie ein Absteiger präsentiert haben“, betonte Kuleshov.

Es entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der die Führung mehrmals wechselte. In der 50. Minute lagen die Deisterstädter noch einmal zurück (25:26). Doch in der Schlussphase waren sie den nötigen Tick konzentrierter und konsequenter. Tim Otto bewies in der entscheidenden Phase Kaltschnäuzigkeit – er erzielte zwischen dem 27:27 und dem 31:28 drei Tore. Und als Kapitän Fabian Hinz 78 Sekunden vor der Schlusssirene einen Siebenmeter zum 32:29 verwandelte, war die Partie zugunsten der Gastgeber entschieden.

Die 481 Zuschauer hielt es zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr auf ihren Sitzen. Sie klatschten, jubelten und feierten die Mannschaft. Es war der Startschuss für eine stimmungsvolle Partynacht. Mittendrin war Geburtstagskind Daniel Hoffmann – der Juniorentorhüter war in der Schlussphase für Svebor Crnojevic zwischen die Pfosten gerückt und hatte mit seinen Paraden großen Anteil am finalen Heimsieg.

Handballfreunde Springe: Crnojevic, Hoffmann – Otto (7), Hinz (7/2), Schüttemeyer (5), Coors, Pollex (je 4), Zildzic (4/1), Preiß (2), Gorpishin, Willmer, Mund, Bormann, Pietak

Von Benjamin Gleue