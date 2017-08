HF Springe fordern die Füchse heraus

Springe. Es war der 20. August, als die HF Springe im DHB-Pokal zum ersten und bis dato auch einzigen Mal für eine Sensation gesorgt haben. Durch ein 32:29 gegen GWD Minden warfen die Deisterstädter eine Profimannschaft aus dem Wettbewerb. Fast auf den Tag genau sieben Jahre später haben die Springer erneut die Chance, Pokalgeschichte zu schreiben. Und was wäre das für eine Geschichte: Der Drittligist richtet am Sonnabend und Sonntag an der Harmsmühlenstraße eines der als Final Four ausgetragenen Turniere der 1. Runde des Pokalwettbewerbs aus – und trifft dabei auf keinen Geringeren als die Füchse Berlin.

Eine schier unlösbare Aufgabe

Beim international renommierten Bundesligisten stehen Stars wie Silvio Heinevetter, Paul Drux und Petar Nenadic unter Vertrag – auf die von Oleg Kuleshov trainierten Springer wartet ab 18 Uhr eine schier unlösbare Aufgabe. Bereits um 15 Uhr messen sich Empor Rostock (3. Liga Nord) und die HSG Nordhorn-Lingen (2. Bundesliga). Die Sieger spielen am Sonntag (15 Uhr) um den Einzug ins Achtelfinale.

Die Vorfreude auf das Event ist riesig. „So etwas hat die Sportstadt Springe noch nicht gesehen. Dieses Turnier ist für uns ein absolutes Highlight“, sagt Dennis Melching, der Geschäftsführer und Manager der HF. „Nach der Auslosung war für uns schnell klar, dass wir die Herausforderung annehmen und das Turnier ausrichten wollen.“

Zwar hatten die Deisterstädter als klassentiefster Teilnehmer des Quartetts das Vorrecht auf die Turnierausrichtung, da dies für einen kleinen Verein wie die Handballfreunde aber einen sehr großen Aufwand bedeutet, haben viele andere Drittligisten auf die Ausrichtung der jeweiligen Erstrundenturniere verzichtet. Nicht so die Springer. „Wir hatten zunächst überlegt, aufgrund der besseren Infrastruktur in die Rattenfängerhalle nach Hameln zu ziehen. Da dies aber aufgrund einer zeitgleichen Veranstaltung nicht möglich war, haben wir alles daran gesetzt, das Turnier nach Springe zu holen“, berichtet Melching.

Und der Manager hat es tatsächlich geschafft – mit einer Ausnahmegenehmigung der Handball-Bundesliga dürfen die Schwarz-Weißen die Pokalrunde in ihrer kleinen, heimischen Halle austragen. „Es steckt sehr viel Manpower in dieser Ausrichtung. Gemeinsam haben wir es geschafft, darauf können wir stolz sein“, sagt Melching.

Erfolgreiche Generalprobe

Und sportlich? „Die Fronten sind klar: Die Berliner sind ganz eindeutiger Favorit. Wir wollen uns gut verkaufen und unseren Fans Lust auf die neue Saison machen“, sagt der Manager. Ihre Generalprobe haben die HF erfolgreich gestaltet – sie gewannen am Mittwochabend gegen die TSV Burgdorf II mit 26:24.

Bis auf den verletzten Fabian Hinz – der Kapitän hat sich vor einer Woche im Testspiel gegen den MTV Braunschweig das Nasenbein gebrochen, stehen Kuleshov alle Akteure zur Verfügung. Und vielleicht können die Fans sogar noch ein weiteres neues Gesicht begrüßen. „Wir werden vor dem Saisonbeginn in der Liga noch einen Rückraumspieler holen, vielleicht schaffen wir es sogar noch bis zum Pokalspiel“, verrät Melching.

Die Berliner nehmen die Favoritenrolle an: „Das Weiterkommen ist natürlich Pflicht“, sagt Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning, der seinen Vertrag beim Hauptstadtclub am Dienstag bis zum Jahr 2023 verlängert hat. Die Füchse werden mit sämtlichen Stars nach Springe kommen. Wer diese in Aktion sehen will, sollte sich zeitig auf den Weg in Richtung Harmsmühlenstraße machen. An der Tageskasse wird es noch einige Tickets geben.

Von Benjamin Gleue